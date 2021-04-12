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Бундеслига. Хоффенхайм – Байер 0:0. Игра без ворот

Германия
(1 голосов)

Дополнительный выходной для голкиперов

Бундеслига. Хоффенхайм – Байер 0:0. Игра без ворот

Фото: Getty Images/Alex Grimm

Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"

"Хоффенхайм" – "Байер" 0:0

"Хоффенхайм": Бауманн – Ричардс, Пош, Акпогума (Нортвейт, 88) – Баумгартнер, Руди (Крамарич, 38), Сессеньон, Кадержабек – Бебу, Сков (Раттер, 78)

"Байер": Градецки – Венделл, Тапсоба, Бендер, Едвай – Паласиос, Арангис – Виртц (Амири, 58), Демирбай (Фримпонг, 71), Диаби (Бейли, 86) – Аларио (Шик, 58)

Предупреждение: Баумгартнер (89) – Венделл (81)

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В статье: Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм)
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