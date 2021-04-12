Германия
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Бундеслига. Хоффенхайм – Байер 0:0. Игра без ворот
Дополнительный выходной для голкиперов
Фото: Getty Images/Alex Grimm
Бундеслига, 28-й тур
Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"
"Хоффенхайм" – "Байер" 0:0
"Хоффенхайм": Бауманн – Ричардс, Пош, Акпогума (Нортвейт, 88) – Баумгартнер, Руди (Крамарич, 38), Сессеньон, Кадержабек – Бебу, Сков (Раттер, 78)
"Байер": Градецки – Венделл, Тапсоба, Бендер, Едвай – Паласиос, Арангис – Виртц (Амири, 58), Демирбай (Фримпонг, 71), Диаби (Бейли, 86) – Аларио (Шик, 58)
Предупреждение: Баумгартнер (89) – Венделл (81)
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