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Бавария не одобрила заявления Флика об увольнении
Клуб ответил на односторонние слова тренера
ФК "Бавария" / Автор неизвестен
"Бавария" не одобрила слова главного тренера команды об увольнении, сказанные после вчерашнего матча с "Вольфсбургом" в одностороннем порядке:
"В субботу главный тренер "Баварии" Ханси Флик публично заявил о своем желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце текущего сезона.
Флик проинформировал исполнительный совет "Баварии" об этом желании на прошлой неделе. Флик и "Бавария" договорились сосредоточить внимание на матчах против "Вольфсбурга", "Байера" и "Майнца", чтобы не нарушить концентрацию на этих трех важных встречах.
"Бавария" не одобряет односторонние заявления Ханси Флика и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано", – заявил клуб.
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