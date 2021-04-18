Бавария не одобрила заявления Флика об увольнении

"Бавария" не одобрила слова главного тренера команды об увольнении, сказанные после вчерашнего матча с "Вольфсбургом" в одностороннем порядке:

"В субботу главный тренер "Баварии" Ханси Флик публично заявил о своем желании расторгнуть контракт, который действует до июня 2023 года, в конце текущего сезона.

Флик проинформировал исполнительный совет "Баварии" об этом желании на прошлой неделе. Флик и "Бавария" договорились сосредоточить внимание на матчах против "Вольфсбурга", "Байера" и "Майнца", чтобы не нарушить концентрацию на этих трех важных встречах.

"Бавария" не одобряет односторонние заявления Ханси Флика и продолжит переговоры после матча в Майнце, как было согласовано", – заявил клуб.