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Босс Баварии дал оценку реформе ЛЧ и Суперлиге - какими должны быть реальные изменения
Синхронизация зарплат и гонораров
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Генеральный директор немецкой "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге высказался по поводу самой резонансной темы в европейском футболе - создании
"Бавария" не участвовала в планировании Европейской Суперлиги. Мы убеждены, что современные еврокубки гарантируют серьезную базу. ФК "Бавария" приветствует реформу Лиги чемпионов, поскольку мы считаем, что это правильный шаг для развития европейского футбола. Модифицированный предыдущий раунд будет способствовать увеличению напряженности и эмоций в соревнованиях.
Я не верю, что Суперлига решит финансовые проблемы европейских клубов, вызванные коронавирусом. Мое мнение - все клубы Европы должны работать солидарно, чтобы компенсировать структуру расходов (в частности зарплаты игроков, гонорары консультантов) структурой доходов, чтобы сделать европейский футбол более рациональным, - цитирует Kicker.
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