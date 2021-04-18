Гари Невилл: Нужно наказать Ман Юнайтед, Ливерпуль и Арсенал, забрать у них титулы, забрать деньги и отправить в Чемпионшип

Легендарный игрок “Манчестер Юнайтед”, а ныне эксперт Sky Sports Гари Невилл требует применить жесткие наказания для английских клубов топ-6, если они согласятся на участие в “Суперлиге”.

Ожидается, что 12 европейских клубов (шесть из Англии, по три из Испании и Италии) сегодня вечером объявят о создании так званной “Суперлиги”. Свою позицию по этому поводу уже высказали УЕФА и руководство европейских топ-лиг.

“Я фанат “Манчестер Юнайтед” на протяжении 40 лет, и я чувствую ко всему этому глубокое отвращение. Особенно к “Юнайтед” и “Ливерпулю”. “Ливерпуль” – это “you'll never walk alone”, “народный клуб”, “Манчестер Юнайтед” был создан рабочими сто лет назад. И они намерены участвовать в турнире без состязания, в турнире из которого невозможно вылететь?!”

“Это алчность в чистом виде. Владельцы “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуля”, “Челси”, “Манчестер Сити” ничего не имеют общего с английским футболом. Это клубы с огромной историей, и нужно думать о болельщиках этих клубов. Я не против денег в футболе, я сам заработал много денег благодаря футболу, но спортивный принцип должен оставаться, чтобы “Лестер”, который выиграл чемпионат Англии, мог играть в Лиге чемпионов”.

“Манчестер Юнайтед” вылетел из Лиги чемпионов, “Арсенал” туда и не попадал, они играют просто позорно. “Тоттенхэм” не в Лиге чемпионов. Но они хотят получить право постоянно там быть! Это полный бред”.

“Всему есть свой предел. У владельцев этих клубов нет преданности этой стране и этим лигам. Это предательство, предательство своих болельщиков, своих работников клуба. Как можно даже думать о том, чтобы покинуть Премьер-лигу? Вся футбольная пирамида, которая существует полтора столетия, исчезнет только из-за этих шести клубов”.

“Пусть они уходят. Но их нужно будет наказать, сразу же. Завтра же пусть будут огромные штрафы, снятие очков, заберите у них титулы, заберите деньги, плевать на них! Они преступники, это преступление против английских футбольных болельщиков. Дайте титулы “Бернли”, “Фулхэму”. Пусть “Фулхэм” останется, а “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуль” и “Арсенал” отправьте в Чемпионшип. Это три клуба с большой историей, и они должны пострадать больше всех. Конечно, я недоволен и “Челси” с “Манчестер Сити”, “Тоттенхэм” меня вообще не волнует. Но “Манчестер Юнайтед”, “Ливерпуль” и “Арсенал” – это клубы с большой историей, и я ценю это. И “Ливерпуль”... Серьезно?! Их участие в жизни города, их честность, открытость, забота о людях. Забудьте обо всем этом! Этого больше нет”, – сказал Невилл.