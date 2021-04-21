Левандовский вернулся к тренировкам в общей группе команды

Сегодня, 21 апреля, форвард "Баварии" Роберт Левандовский впервые потренировался с партнерами по команде – впервые почти за месяц. Пресс-служба немецкого гранда приводит слова главного тренера коллектива Ханси Флика:

"Его колено отлично реагировало на нагрузку во время реабилитации. Есть надежда, что он выйдет на поле в матче с "Майнцом" уже в эту субботу".

Также сообщается, что Серж Гнабри и Корентен Толиссо сегодня совершили небольшой объем беговой работы. У немецкого вингера ранее был диагностирован коронавирус, в то время как француза в феврале прооперировали.

Напомним, в текущей кампании Бундеслиги Левандовский забил 35 голов.