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Левандовский вернулся к тренировкам в общей группе команды
RL9!
Bayern
Сегодня, 21 апреля, форвард "Баварии" Роберт Левандовский впервые потренировался с партнерами по команде – впервые почти за месяц. Пресс-служба немецкого гранда приводит слова главного тренера коллектива Ханси Флика:
"Его колено отлично реагировало на нагрузку во время реабилитации. Есть надежда, что он выйдет на поле в матче с "Майнцом" уже в эту субботу".
Также сообщается, что Серж Гнабри и Корентен Толиссо сегодня совершили небольшой объем беговой работы. У немецкого вингера ранее был диагностирован коронавирус, в то время как француза в феврале прооперировали.
Напомним, в текущей кампании Бундеслиги Левандовский забил 35 голов.
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