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Бундеслига. Кёльн – Фрайбург 1:4. Победная серия козлов прервана
"Кёльн" упустил возможность выбраться из зоны вылета
Фото: Getty Images/Lukas Schulze
Бундеслига, 32-й тур
Кёльн, "Рейн Энерги"
"Кёльн" – "Фрайбург" 1:4
Голы: Андерссон (49) – Петерсен (18), Демирович (20), Грифо (90+3), Шмид (90+6)
На 61-й минуте Дуда не реализовал пенальти
"Кёльн": Т. Хорн – Я. Хорн, Чичос, Борно, Эхизибу (Озджан, 76) – Скири (Майер, 76) – Кайнц (Тильман, 64), Хектор, Дуда, Вольф (Якобс, 46) – Андерссон (Дрекслер, 64)
"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Гульде (Шлоттербек, 84), Линхарт, Кюблер – Хефлер, Кейтель (Сантамария, 66) – Грифо, Саллаи (Шмид, 58) – Петерсен (Хаберер, 66), Демирович (Хелер, 57)
Предупреждения: Я. Хорн (37), Андерссон (47) – Демирович (41), Линхарт (81)
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