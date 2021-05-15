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Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера по голам за Баварию в одном сезоне Бундеслиги

Германия
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Нападающий опять ставит рекорды

Левандовский повторил рекорд Герда Мюллера по голам за Баварию в одном сезоне Бундеслиги

Фото: IMAGO / Poolfoto

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Форвард "Баварии" Роберт Левандовский на 26-й минуте забил гол с пенальти в матче 33-го тура чемпионата Германии, где мюнхенцы встретились с "Фрайбургом".

32-летний поляк отметился 40-м голом в одном сезоне Бундеслиги и повторил рекорд легендарного нападающего мюнхенского клуба Герда Мюллера. Тот в сезоне 1971/72 тоже забил 40 голов в составе "Баварии".

Всего Роберт Левандовский настрелял 47 мячей в текущем сезоне за свою команду. Его стоимость на данный момент составляет 60 млн евро, согласно данным Transfermarkt.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер
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