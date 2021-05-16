Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. РБ Лейпциг – Вольфсбург 2:2. Быки сохраняют серебро, волки отправляются в ЛЧ
Взаимовыгодная ничья
фото – imago images, автор неизвестен
Бундеслига, 33-й тур
16 мая. Лейпциг, "Ред Булл Арена"
"РБ Лейпциг" 2:2 "Вольфсбург"
Голы: Клюйверт (51), Забитцер (78, пен) – Филипп (12, 45+1)
"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Конате (Упамекано, 63), Орбан, Хенрикс (Анхелиньо, 46) – Забитцер, Лаймер (Айдара, 46) – Клюйверт (Хван, 70), Форсберг (Кампль, 87), Нкунку – Поульсен
"Вольфсбург": Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Баку (Руссийон, 90), Филипп (Гилавоги, 79), Герхардт – Вегорст
Предупреждения: Хенрикс (20), Конате (36), Забитцер (45) - Мбабу (52), Арнольд (60), Баку (86)
Популярное сейчас
- ВИДЕО, как Алиссон забил гол Вест Бромвичу на последней минуте матча
- Фабрицио Романо: Де Дзерби - тренер Шахтера
- ВИДЕО, как Безус и Яремчук записали в свой актив три результативных действия
- Сборная Польши потеряла центрфорварда перед Евро-2021
- Милевский зажег на свадьбе вратаря Миная. ФОТО
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО