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Бундеслига. РБ Лейпциг – Вольфсбург 2:2. Быки сохраняют серебро, волки отправляются в ЛЧ

Германия
(1 голосов)

Взаимовыгодная ничья

Бундеслига. РБ Лейпциг – Вольфсбург 2:2. Быки сохраняют серебро, волки отправляются в ЛЧ

фото – imago images, автор неизвестен

Новина українською

Бундеслига, 33-й тур

16 мая. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" 2:2 "Вольфсбург"

Голы: Клюйверт (51), Забитцер (78, пен) – Филипп (12, 45+1)

"РБ Лейпциг": Гулачи – Клостерманн, Конате (Упамекано, 63), Орбан, Хенрикс (Анхелиньо, 46) – Забитцер, Лаймер (Айдара, 46) – Клюйверт (Хван, 70), Форсберг (Кампль, 87), Нкунку – Поульсен

"Вольфсбург": Кастельс – Мбабу, Лакруа, Брукс, Отавио – Шлагер, Арнольд – Баку (Руссийон, 90), Филипп (Гилавоги, 79), Герхардт – Вегорст

Предупреждения: Хенрикс (20), Конате (36), Забитцер (45) - Мбабу (52), Арнольд (60), Баку (86)

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В статье: РБ Лейпциг Вольфсбург
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