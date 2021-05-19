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Три десятка комплектов золотых медалей: мюнхенская Бавария добавила пятую звезду над эмблемой
Количество трофеев поражает
FC Bayern
8 мая "Бавария" в 30-й раз в своей истории выиграла чемпионат Германии, "красная машина" взяла трофей досрочно. Таким образом, мюнхенцы нашьют пятую звезду над эмблемой.
⭐⭐⭐⭐⭐— ???? MEISTER ???? (@FCBayern) May 18, 2021
30. Bundesliga Meistertitel. Die Vorfreude auf den fünften Stern! ????⚪ #MiaSanMeister #MiaSanMia
Футбольные федерации и союзы стран самостоятельно принимают решения по поводу количества звезд на джерси. Чаще всего одна звезда означает либо 5, либо 10 побед в национальных первенствах. Тем не менее, схема нанесения звезд над эмблемами у команд в Бундеслиге – крайне оригинальная.
В Германии разрешено использовать первую звезду после трех успехов в чемпионате, вторая может "засиять" после пяти титулов, третья – после десяти, четвертая – после двадцати.
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