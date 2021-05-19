  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Три десятка комплектов золотых медалей: мюнхенская Бавария добавила пятую звезду над эмблемой
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Три десятка комплектов золотых медалей: мюнхенская Бавария добавила пятую звезду над эмблемой

Германия
(1 голосов)

Количество трофеев поражает

Три десятка комплектов золотых медалей: мюнхенская Бавария добавила пятую звезду над эмблемой

FC Bayern

Новина українською

8 мая "Бавария" в 30-й раз в своей истории выиграла чемпионат Германии, "красная машина" взяла трофей досрочно. Таким образом, мюнхенцы нашьют пятую звезду над эмблемой.

Читайте такжеИз Баварии уходит помощник главного тренера по кличке "Тигр", который работал 25 лет

Футбольные федерации и союзы стран самостоятельно принимают решения по поводу количества звезд на джерси. Чаще всего одна звезда означает либо 5, либо 10 побед в национальных первенствах. Тем не менее, схема нанесения звезд над эмблемами у команд в Бундеслиге – крайне оригинальная.

В Германии разрешено использовать первую звезду после трех успехов в чемпионате, вторая может "засиять" после пяти титулов, третья – после десяти, четвертая – после двадцати.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Чемпионат Германии
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FC Bayern

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...