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Левандовски: Я не злился во время матча, но расстраивался

Германия
(1 голосов)

Поляк рад своему достижению

Левандовски: Я не злился во время матча, но расстраивался

Фото: Getty Images/Автор - Alexander Hassenstein

Новина українською

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски дал комментарий после того, как ему удалось побить рекорд экс-форварда команды Герда Мюллера:

"У меня нет слов. Я пытался забить на протяжении всех 90 минут. Я испробовал все, и у меня получилось на 90-й минуте. Я очень и очень счастлив.

Я видел, что Лерой собирается пробить, так что просто ожидал, что будет отскок мяча. Конечно, мне хотелось забить раньше, но я знал, что в какой-то момент я получу возможность это сделать. Я благодарен своим партнерам по команде, которые постарались сделать все для меня.

Я не злился во время матча, но расстраивался. Я спрашивал у себя, почему сегодня мне не удается забить. Спасибо команде еще раз. Этот рекорд я посвящаю и партнерам по "Баварии", – сказал Левандовски.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер
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Источник:
Bayern & Germany

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Комментарии (1)
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Acsakal (Kharkov)
22.05.2021 в 20:30
Неймовірна команда. Неймовірний нападник. Цього року його не вистачило на вирішальному етапі ЛЧ, щоби дійти до фіналу.
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