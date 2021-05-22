Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовски: Я не злился во время матча, но расстраивался
Поляк рад своему достижению
Фото: Getty Images/Автор - Alexander Hassenstein
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски дал комментарий после того, как ему удалось побить рекорд экс-форварда команды Герда Мюллера:
"У меня нет слов. Я пытался забить на протяжении всех 90 минут. Я испробовал все, и у меня получилось на 90-й минуте. Я очень и очень счастлив.
Я видел, что Лерой собирается пробить, так что просто ожидал, что будет отскок мяча. Конечно, мне хотелось забить раньше, но я знал, что в какой-то момент я получу возможность это сделать. Я благодарен своим партнерам по команде, которые постарались сделать все для меня.
Я не злился во время матча, но расстраивался. Я спрашивал у себя, почему сегодня мне не удается забить. Спасибо команде еще раз. Этот рекорд я посвящаю и партнерам по "Баварии", – сказал Левандовски.
Популярное сейчас
- Левандовски побил вечный рекорд Герда Мюллера - ВИДЕО
- Бывший вратарь Барселоны и Малаги умер в 46 лет
- Бывший тренер Львова Меликян в аэропорту избил российского игрока
- Футбольный десерт. Какие интриги остались в чемпионатах “большой пятерки”
- Вот это отпуск! Карлос Де Пена пасет коров и жарит мясо на гриле. ВИДЕО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО