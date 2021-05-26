Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Айнтрахт подписал контракт с бывшим тренером Вольфсбурга
Соглашение рассчитано на три года
"Айнтрахт" определился с новым главным тренером. С командой будет работать Оливер Гласнер, пишет сайт клуба.
Он подписал контракт с командой до 30 июня 2024 года.
Oliver Glasner wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt! Der gebürtige Salzburger hat am heutigen Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben ✍️— Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 26, 2021
Gude und herzlich willkommen! ????????
По итогам сезона "Айнтрахт" занял 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Было заранее объявлено, что главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом.
До этого 46-летний Гласнер работал в "Риде", "ЛАСКе" и "Вольфсбурге".
Популярное сейчас
- АЕК отказался от варианта с назначением Реброва: известна причина
- Де Дзерби возглавил Шахтер, Яремчук может оказаться в Ницце. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Малиновский отступает в последний момент. Лучшие в сезоне 2020/21 в Серии А и символическая сборная
- Левандовски побил вечный рекорд Герда Мюллера - ВИДЕО
- Виктор Вацко поймал карпа весом 21 килограмм. ФОТО
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
Новости по теме
- 18:29 Зарубежные Бундеслига. Исторический 41-й гол Левандовски, Гладбах хоронит Вердер, спасение Арминии
- 18:25 Зарубежные Бундеслига. Айнтрахт – Майнц 1:1. Франкфурт выпадает из топ-4
- 14:49 Зарубежные Бавария заплатила миллионы за Нагельсманна, новые тренеры Боруссий и Лейпцига. Карусель не останавливается