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Айнтрахт подписал контракт с бывшим тренером Вольфсбурга

Германия
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Соглашение рассчитано на три года

Айнтрахт подписал контракт с бывшим тренером Вольфсбурга

Новина українською

"Айнтрахт" определился с новым главным тренером. С командой будет работать Оливер Гласнер, пишет сайт клуба.

Он подписал контракт с командой до 30 июня 2024 года.

По итогам сезона "Айнтрахт" занял 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Было заранее объявлено, что главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом.

До этого 46-летний Гласнер работал в "Риде", "ЛАСКе" и "Вольфсбурге".

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Айнтрахт
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