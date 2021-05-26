Айнтрахт подписал контракт с бывшим тренером Вольфсбурга

"Айнтрахт" определился с новым главным тренером. С командой будет работать Оливер Гласнер, пишет сайт клуба.

Он подписал контракт с командой до 30 июня 2024 года.

Oliver Glasner wird neuer Cheftrainer von Eintracht Frankfurt! Der gebürtige Salzburger hat am heutigen Mittwoch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024 unterschrieben ✍️



Gude und herzlich willkommen! ???????? — Eintracht Frankfurt (@Eintracht) May 26, 2021

По итогам сезона "Айнтрахт" занял 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги. Было заранее объявлено, что главный тренер Ади Хюттер покинет команду летом.

До этого 46-летний Гласнер работал в "Риде", "ЛАСКе" и "Вольфсбурге".