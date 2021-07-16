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Вольфсбург перед стартом в Лиге чемпионов усиливает оборону

Германия
(1 голосов)
Вольфсбург перед стартом в Лиге чемпионов усиливает оборону

Фото: The Laziali

Новина українською

Бельгийский центрбэк Себастиан Борно - игрок немецкого "Вольфсбурга".

Его контракт волки выкупили у "Кельна" за 13,5 млн евро.

Контракт с 22-летним игроком заключен до лета 2026 года.

В сезоне 2020/21 Борно сыграл 28 поединков за "Кельн", забил 1 гол, отдал 1 ассист.

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В статье: Вольфсбург Кёльн Себастиан Борно
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