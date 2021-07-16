Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольфсбург перед стартом в Лиге чемпионов усиливает оборону
Фото: The Laziali
Бельгийский центрбэк Себастиан Борно - игрок немецкого "Вольфсбурга".
Его контракт волки выкупили у "Кельна" за 13,5 млн евро.
Контракт с 22-летним игроком заключен до лета 2026 года.
В сезоне 2020/21 Борно сыграл 28 поединков за "Кельн", забил 1 гол, отдал 1 ассист.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рух будет проводить домашние матчи на стадионе Шухевича в Тернополе
- С нового сезона клубы УПЛ нанесут на свою форму лого УАФ и лозунг "Слава Украине - Героям слава"
- Уже с Минаем и один матч в 9 вечера. УПЛ утвердила расписание второго тура
- Брих объявил о завершении международной карьеры
- Свежеиспеченный чемпион Европы сыграл свадьбу с умопомрачительной красоткой. ФОТО
- Зинченко и Влада Седан отдыхают в компании Потапа и Насти Каменских. ВИДЕО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...