Бавария установила ценник на Толиссо. Хавбек интересен Наполи и Юве

Мюнхенская "Бавария" готова этим летом продать полузащитника Корентена Толиссо. Немецкий клуб выставил ценник на хавбека в 20 млн евро.

Игрок попал в сферу интересов клубов Серии А, в частности туринского "Ювентуса" и "Наполи". Но отмечается, что итальянские команды считают установленную цену завышенной.

Текущий контракт Толиссо с мюнхенцами действует до конца следующего сезона, но клуб хочет предотвратить бесплатный уход футболиста.

В прошлом сезоне Бундеслиги 26-летний Корентен принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч. Также Толиссо был в заявке французской сборной на прошедшем Евро-2020.