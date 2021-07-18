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Бавария установила ценник на Толиссо. Хавбек интересен Наполи и Юве
Но итальянские клубы считают цену слишком высокой
Мюнхенская "Бавария" готова этим летом продать полузащитника Корентена Толиссо. Немецкий клуб выставил ценник на хавбека в 20 млн евро.
Игрок попал в сферу интересов клубов Серии А, в частности туринского "Ювентуса" и "Наполи". Но отмечается, что итальянские команды считают установленную цену завышенной.
Текущий контракт Толиссо с мюнхенцами действует до конца следующего сезона, но клуб хочет предотвратить бесплатный уход футболиста.
В прошлом сезоне Бундеслиги 26-летний Корентен принял участие в 16 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч. Также Толиссо был в заявке французской сборной на прошедшем Евро-2020.
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