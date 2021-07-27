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Герта подписывает бывшего игрока Сити
Йоветич перейдёт в берлинский клуб на правах свободного агента
Фото: League 1 / Автор: неизвестен
Стеван Йоветич будет выступать за “Герту” в следующем сезоне. Подписан контракт на три года, сообщает Джанлука Ди Марцио.
Итальянский журналист в своём твиттере поделился информацией о следующем клубе Стефана Йоветича – это будет берлинская “Герта”.
Бывший игрок “Манчестер Сити” провел последние четыре года в “Монако”. Клуб не захотел продлевать контракт с 31-летним футболистом и первого июля он стал свободным агентом.
В последнем сезоне черногорец провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.
#Jovetic signs for @HerthaBSC (three years contract as a free agent) @sjovetic @SkySport @SkySportNewsHD— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 26, 2021
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