Герта подписывает бывшего игрока Сити

Стеван Йоветич будет выступать за “Герту” в следующем сезоне. Подписан контракт на три года, сообщает Джанлука Ди Марцио.

Итальянский журналист в своём твиттере поделился информацией о следующем клубе Стефана Йоветича – это будет берлинская “Герта”.

Бывший игрок “Манчестер Сити” провел последние четыре года в “Монако”. Клуб не захотел продлевать контракт с 31-летним футболистом и первого июля он стал свободным агентом.

В последнем сезоне черногорец провел 33 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал одну голевую передачу.

