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Роберт Левандовски получил Золотую бутсу
Форвард провел великолепный сезон-2020/21
Фото: twitter.com/iMiaSanMia / Автор неизвестен
Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу", которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021, став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах.
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Комментарии (3)
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genpet (Николаев)
21.09.2021 в 19:19
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hajo30
21.09.2021 в 18:09
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metall5291 (Kharkiv)
21.09.2021 в 17:40
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