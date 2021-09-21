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Роберт Левандовски получил Золотую бутсу

Германия
(2 голосов)

Форвард провел великолепный сезон-2020/21

Роберт Левандовски получил Золотую бутсу

Фото: twitter.com/iMiaSanMia / Автор неизвестен

Новина українською

Нападающий мюнхенской "Баварии" Роберт Левандовски получил "Золотую бутсу", которую он завоевал по итогам сезона-2020/2021, став лучшим бомбардиром в европейских национальных чемпионатах.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен)
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Комментарии (3)
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genpet (Николаев)
21.09.2021 в 19:19
Да, уж мячей он наколотил уйму. Жаль, у нас и близко такого стабильно забивающего нападающего нет. Наши бомбардиры забивают за сезон 13-15 мячей. И это в таком не самом сильном чемпионате...
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+1
0
hajo30
21.09.2021 в 18:09
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайтик про-гнозов , ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода про-гнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- vp tennis com(ввести в гугл) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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0
-5
metall5291 (Kharkiv)
21.09.2021 в 17:40
Рад за него. Он заслуживает и её и Золотой Мяч.
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+4
-3


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