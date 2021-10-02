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Бундеслига. Гладбах ударил по амбициям волков, гол Пентека не спас Герту от поражения

Германия
(1 голосов)

"Вольфсбург" продолжил падение

Бундеслига. Гладбах ударил по амбициям волков, гол Пентека не спас Герту от поражения

Фото: imago images

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Бундеслига, 7-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Боруссия" М 1:3

Голы: Вальдшмидт 24 – Эмболо 5, Хофманн 7, Скалли 90+5

Удаление: Лакруа 76

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Хоффенхайм" 3:1

Голы: Кемпф 18, Мавропанос 60, Массимо 81 – Ларсен 84

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" – "Фрайбург" 1:2

Голы: Пентек 70 – Линхарт 17, Петерсен 78

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