Германия
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Бундеслига. Гладбах ударил по амбициям волков, гол Пентека не спас Герту от поражения
"Вольфсбург" продолжил падение
Фото: imago images
Бундеслига, 7-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Боруссия" М 1:3
Голы: Вальдшмидт 24 – Эмболо 5, Хофманн 7, Скалли 90+5
Удаление: Лакруа 76
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Хоффенхайм" 3:1
Голы: Кемпф 18, Мавропанос 60, Массимо 81 – Ларсен 84
Берлин, "Олимпийский стадион"
"Герта" – "Фрайбург" 1:2
Голы: Пентек 70 – Линхарт 17, Петерсен 78
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