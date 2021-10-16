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Обычные вещи для Холанда. ВИДЕО, как Эрлинг удивляет сеть своими трюками

Германия
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Высококлассный игрок

Обычные вещи для Холанда. ВИДЕО, как Эрлинг удивляет сеть своими трюками

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

О бомбардирских качествах форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда известно во всем футбольном мире. Однако на этот раз он продемонстрировал и свою технику.

Сейчас нападающий продолжает восстанавливаться от травмы, но это не мешает ему творить чудеса на поле.

Для одного из видео норвежец установил башню из трех мячей и попал всеми круглыми снарядами в цель, которая находилась в левой девятке. Получилось очень эффектно.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бундеслига Эрлинг Холанд
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