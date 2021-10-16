Обычные вещи для Холанда. ВИДЕО, как Эрлинг удивляет сеть своими трюками

О бомбардирских качествах форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда известно во всем футбольном мире. Однако на этот раз он продемонстрировал и свою технику.

Сейчас нападающий продолжает восстанавливаться от травмы, но это не мешает ему творить чудеса на поле.

Для одного из видео норвежец установил башню из трех мячей и попал всеми круглыми снарядами в цель, которая находилась в левой девятке. Получилось очень эффектно.