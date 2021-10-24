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Кёльн – Байер 2:2. Фармацевты не оправились после погрома от Баварии

Германия
(1 голосов)

Леверкузен упустил верную победу

Кёльн – Байер 2:2. Фармацевты не оправились после погрома от Баварии

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Бундеслига, 9-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги”

"Кёльн" – "Байер" 2:2

Голы: Модест (63, 82) – Шик (15), Беллараби (17)

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В статье: Байер (Леверкузен) Кёльн
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