Германия
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Кёльн – Байер 2:2. Фармацевты не оправились после погрома от Баварии
Леверкузен упустил верную победу
Фото: Faisal HQ
Бундеслига, 9-й тур
Кёльн, "Рейн Энерги”
"Кёльн" – "Байер" 2:2
Голы: Модест (63, 82) – Шик (15), Беллараби (17)
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