Marca: Защитник Баварии избежал попадания за решетку

Защитник мюнхенской "Баварии" Люка Эрнандес избежал тюремного заключения из-за дела о нападении на свою жену Амелию. Инцидент произошел в 2017 году. Мадридский суд удовлетворил апелляцию француза, назначив ему испытательный срок (4 года).

Также Люка получил штраф – 240 ежедневных выплат по 400 евро (96 тысяч евро в сумме). Издание Marca отмечает, что любое нарушение может повлечь в исполнение приведение приговора о тюремном заключении.

Четыре года назад Эрнандес был арестован по подозрению в нападении на свою возлюбленную. Люка и Амелия были приговорены к общественным работам, пара заплатила штраф. Им запретили видеться, однако они проигнорировали указание, отправившись вместе в отпуск на Багамы – к тому моменту Амелия уже вышла замуж за француза.