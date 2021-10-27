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Marca: Защитник Баварии избежал попадания за решетку

Германия
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Стало известно, как его накажут

Marca: Защитник Баварии избежал попадания за решетку

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник мюнхенской "Баварии" Люка Эрнандес избежал тюремного заключения из-за дела о нападении на свою жену Амелию. Инцидент произошел в 2017 году. Мадридский суд удовлетворил апелляцию француза, назначив ему испытательный срок (4 года).

Также Люка получил штраф – 240 ежедневных выплат по 400 евро (96 тысяч евро в сумме). Издание Marca отмечает, что любое нарушение может повлечь в исполнение приведение приговора о тюремном заключении.

Четыре года назад Эрнандес был арестован по подозрению в нападении на свою возлюбленную. Люка и Амелия были приговорены к общественным работам, пара заплатила штраф. Им запретили видеться, однако они проигнорировали указание, отправившись вместе в отпуск на Багамы – к тому моменту Амелия уже вышла замуж за француза.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Люка Эрнандес
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Источник:
Marca

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