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Marca: Защитник Баварии избежал попадания за решетку
Стало известно, как его накажут
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник мюнхенской "Баварии" Люка Эрнандес избежал тюремного заключения из-за дела о нападении на свою жену Амелию. Инцидент произошел в 2017 году. Мадридский суд удовлетворил апелляцию француза, назначив ему испытательный срок (4 года).
Также Люка получил штраф – 240 ежедневных выплат по 400 евро (96 тысяч евро в сумме). Издание Marca отмечает, что любое нарушение может повлечь в исполнение приведение приговора о тюремном заключении.
Четыре года назад Эрнандес был арестован по подозрению в нападении на свою возлюбленную. Люка и Амелия были приговорены к общественным работам, пара заплатила штраф. Им запретили видеться, однако они проигнорировали указание, отправившись вместе в отпуск на Багамы – к тому моменту Амелия уже вышла замуж за француза.
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