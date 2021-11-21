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Невакцинированные игроки Баварии не будут получать зарплату во время своего карантина

Германия
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Новые меры по убеждению игроков сделать вакцинацию

Невакцинированные игроки Баварии не будут получать зарплату во время своего карантина

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вслед за Йозуа Киммихом, в карантин из-за контакта с заразившимся на COVID-19 работником “Баварии” отправились игроки первой команды Серж Гнабри, Джамал Мусиала, Эрик-Максим Чупо-Мотинг и Микаэль Кюизанс.

Все пять вышеуказанных футболистов – единственные в составе “Баварии”, которые сопротивляются вакцинации от COVID-19.

Руководство мюнхенского клуба с начала осени пыталось переубедить антиваксеров, но все попытки были безусспешны. В итоги боссы “Рекордмайстера” поставили пятерку игроков перед фактом: если они окажутся в карантине, то не будут получать зарплату. Футболисты имеют право не вакцинироваться, но в то же время они должны думать не только о себе, но и о клубе, считают в “Баварии”. Мера не будет касаться футболистов, которые сделали две прививки, но все равно сдали положительный тест.

Как посчитал Bild, Киммих из-за своего двухнедельного карантина не досчитается 768000 евро.

Обсуждается и другая мера – невакцинированные игроки возможно будут тренироваться отдельно от первой команды.

Основная группа игроков “Баварии” с одобрением отнеслась к мерам руководства, но пять вышеуказанных футболистов остались в недоумении, пишут Bild и Sport1.

“Позиция клуба в том, что все должны быть вакцинированы, это единственный способ преодолеть пандемию. В конечном итоге, я это сделал”, – сказал перед матчем с “Аугсбургом” спортивный директор “Баварии” Хасан Салихамиджич.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Бундеслига Серж Гнабри Йозуа Киммих
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