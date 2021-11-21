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Бундеслига. Майнц и Кёльн разделили очки

Германия
(1 голосов)

Мировая в прессинг-дерби Бундеслиги

Бундеслига. Майнц и Кёльн разделили очки

Фото: imago images

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Бундеслига, 12-й тур

Майнц, "Опель Арена"

"Майнц" – "Кёльн" 1:1

Голы: Буркардт (41) – Озджан (47)

"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Белль – Кариколь, Боэтьюс (Штегер, 60), Кор (Баррейру, 34), Джэ Сон (Штах, 60), Видмер – Буркардт, Онисиво (Салаи, 77)

"Кёльн": Т. Хорн – Хектор, Чичос, Килиан, Шмитц – Озджан, Любичич – Ут (Скири, 67), Дуда (Шауб, 81), Кайнц (Тильман, 81) – Модест (Андерссон, 45+3)

Предупреждения: Белль (42), Салаи (90) – Дуда (54)

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В статье: Майнц Кёльн
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