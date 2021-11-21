Германия
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Бундеслига. Майнц и Кёльн разделили очки
Мировая в прессинг-дерби Бундеслиги
Фото: imago images
Бундеслига, 12-й тур
Майнц, "Опель Арена"
"Майнц" – "Кёльн" 1:1
Голы: Буркардт (41) – Озджан (47)
"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак, Белль – Кариколь, Боэтьюс (Штегер, 60), Кор (Баррейру, 34), Джэ Сон (Штах, 60), Видмер – Буркардт, Онисиво (Салаи, 77)
"Кёльн": Т. Хорн – Хектор, Чичос, Килиан, Шмитц – Озджан, Любичич – Ут (Скири, 67), Дуда (Шауб, 81), Кайнц (Тильман, 81) – Модест (Андерссон, 45+3)
Предупреждения: Белль (42), Салаи (90) – Дуда (54)
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