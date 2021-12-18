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И тут забил Левандовский. Бавария – Вольфсбург 4:0. Видео голов и обзор матча
Мюнхенцы продолжают укреплять лидерство
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором “Бавария” камня на камне не оставила от “Вольфсбурга”. Подопечные Нагельсманна открыли счет на седьмой минуте усилиями Мюллера, а во втором тайме довели свое преимущество до большой разницы в четыре мяча. Один из голов на свой счет записал Роберт Левандовский, тем самым
"Бавария" – "Вольфсбург" 4:0
Голы: Мюллер 7, Упамекано 57, Сане 59, Левандовский 87
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