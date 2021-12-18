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И тут забил Левандовский. Бавария – Вольфсбург 4:0. Видео голов и обзор матча

Германия
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Мюнхенцы продолжают укреплять лидерство

И тут забил Левандовский. Бавария – Вольфсбург 4:0. Видео голов и обзор матча

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Вашему вниманию представляем видеообзор матча 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором “Бавария” камня на камне не оставила от “Вольфсбурга”. Подопечные Нагельсманна открыли счет на седьмой минуте усилиями Мюллера, а во втором тайме довели свое преимущество до большой разницы в четыре мяча. Один из голов на свой счет записал Роберт Левандовский, тем самым установив рекорд. Уже на девять очков мюнхенцы впереди второй "Боруссии Д"

"Бавария" – "Вольфсбург" 4:0

Голы: Мюллер 7, Упамекано 57, Сане 59, Левандовский 87

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В статье: Бавария (Мюнхен) Вольфсбург
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