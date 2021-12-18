И тут забил Левандовский. Бавария – Вольфсбург 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором “Бавария” камня на камне не оставила от “Вольфсбурга”. Подопечные Нагельсманна открыли счет на седьмой минуте усилиями Мюллера, а во втором тайме довели свое преимущество до большой разницы в четыре мяча. Один из голов на свой счет записал Роберт Левандовский, тем самым установив рекорд . Уже на девять очков мюнхенцы впереди второй "Боруссии Д"

"Бавария" – "Вольфсбург" 4:0

Голы: Мюллер 7, Упамекано 57, Сане 59, Левандовский 87