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Левандовский: Я поднялся на новый уровень

Германия
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Форвард рад своему достижению

Левандовский: Я поднялся на новый уровень

фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский дал комментарий после того, как забил 43 гола в Бундеслиге в 2021-м и побил рекорд Герда Мюллера:

"Я очень счастлив и горд. Лично для меня была непростая игра. Не было пространства, "Вольфсбург" играл очень оборонительно.

Очень горжусь этим годом. Я поднялся на новый уровень. Позади неспокойный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно войти в новый год с хорошей атмосферой", – сказал Левандовский.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Герд Мюллер
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Источник:
Bayern & Germany

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