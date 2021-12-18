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Левандовский: Я поднялся на новый уровень
Форвард рад своему достижению
фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Польский нападающий "Баварии" Роберт Левандовский дал комментарий после того, как забил 43 гола в Бундеслиге в 2021-м и побил рекорд Герда Мюллера:
"Я очень счастлив и горд. Лично для меня была непростая игра. Не было пространства, "Вольфсбург" играл очень оборонительно.
Очень горжусь этим годом. Я поднялся на новый уровень. Позади неспокойный год, полный эмоций. Теперь я собираюсь провести время с семьей и друзьями. Нужно войти в новый год с хорошей атмосферой", – сказал Левандовский.
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