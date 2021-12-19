Президент Баварии: Мы покупаем игроков не для того, чтобы ослаблять наших конкурентов

Президент мюнхенской "Баварии" Герберт Хайнер ответил на слова о том, что немецкий клуб специально ослабляет "Лейпциг":

"Мы покупаем игроков не для того, чтобы ослаблять наших конкурентов, а, скорее, исходя из того, какие позиции нам нужно усилить.

Трансферы Упамекано и Забитцера – логичный шаг. Нагельсманн работал с ними и знает их.

На самом деле ослабление "Лейпцига" не было нашей целью. У нас есть другие соперники в Лиге чемпионов, в Европе.

Мы пытаемся построить нашу команду таким образом, чтобы мы были конкурентоспособны в плане количества и качества – не только в Германии, но и в Европе", – сказал Хайнер.