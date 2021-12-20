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Окружение Толиссо считает, что он перейдет в Реал
Амбициозный полузащитник
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо возможно перейдет в "Реал" – так считает его окружение. Также рассматривается трансфер в АПЛ, сообщает AS.
Контракт Толиссо с "Баварией" действует до конца этого сезона. Он не хочет продлевать соглашение.
Сообщается, что в услугах французского полузащитника также заинтересованы "ПСЖ", "Атлетико", "Тоттенхэм" и "Ювентус".
В текущем сезоне Толиссо провел 13 матчей за "Баварию", забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 15 миллионов.
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