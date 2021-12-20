Окружение Толиссо считает, что он перейдет в Реал

Полузащитник "Баварии" Корентен Толиссо возможно перейдет в "Реал" – так считает его окружение. Также рассматривается трансфер в АПЛ, сообщает AS.

Контракт Толиссо с "Баварией" действует до конца этого сезона. Он не хочет продлевать соглашение.

Сообщается, что в услугах французского полузащитника также заинтересованы "ПСЖ", "Атлетико", "Тоттенхэм" и "Ювентус".

В текущем сезоне Толиссо провел 13 матчей за "Баварию", забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 27-летнего француза в 15 миллионов.