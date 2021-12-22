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Коман хочет получать в "Баварии" 20 миллионов евро

Германия
(1 голосов)

"Мюнхенцы" не готовы давать больше 15-ти

Коман хочет получать в "Баварии" 20 миллионов евро

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Вингер "Баварии" и сборной Франции Кингсли Коман хочет получать в клубе 20 миллионов евро, после продления соглашения, сообщает Bild. "Мюнхенцы" не намерены платить нападающему больше 15 млн евро.

На данный момент француз зарабатывает в клубе 12 миллионов евро.

В мюнхенском клубе 20 млн евро в год получают лишь абсолютные лидеры команды. Это Мануэль Нойер, Томас Мюллер, Лерой Сане и Йозуа Киммих. Чуть больше зарплата у форварда Роберта Левандовского – он получает 24 млн евро в год.

"Бавария" признает, что Коман играет на топ-уровне, но клуб смущает травматичность игрока.

В этом сезоне 25-летний правый вингер провел 17 матчей за "Баварию", забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его в 55 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман
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Источник:
sportbild.bild.de

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Комментарии (1)
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FCZK-1922 (Кировоград)
22.12.2021 в 19:05
Да уж, о времена о нравы. Чудак играет в одном из трёх лучших клубов мира на данный момент ( Бавария, Ливерпуль, Реал), и ещё выеживается.
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