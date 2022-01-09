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Герта – Кёльн 1:3. Козлы увозят из столицы победу
Удачный дебют встречи принёс "козлам" третью победу кряду
Фото: FC Cologne
Бундеслига, 18-й тур
Берлин, Олимпийский стадион
Герта – Кёльн 1:3
Голы: Дарида 57 – Модест 29, Дуда 32, Тильман 90+1
Герта: Шволов – Миттельштадт, Торунарига, Штарк, Пекарик (Клюнтер, 81) – Аскасибар (Тузар, 81), Дарида – Сердар, Рихтер – Маолида (Боатенг, 69), Зельке (Эккеленкамп, 69)
Кёльн: Швабе – Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц – Озджан – Кайнц (Тильман, 66), Дуда (Острак, 85), Шауб (Любичич, 65) – Модест, Ут (Я. Хорн, 78)
Предупреждения: Торунарига 48, Сердар 61, Боатенг 82 – Хюберс 15
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