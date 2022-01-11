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Бавария ведет переговоры о продлении контракта с основным форвардом
Скорее всего, стороны подпишут соглашение
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри может продлить контракт с немецким клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".
По информации источника, стороны ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что новое соглашение 26-летнего футболиста с "Баварией" будет рассчитано до 2026 года.
В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, забил 9 очков и отдал 3 результативные передачи.
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