Бавария ведет переговоры о продлении контракта с основным форвардом

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри может продлить контракт с немецким клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, стороны ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что новое соглашение 26-летнего футболиста с "Баварией" будет рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, забил 9 очков и отдал 3 результативные передачи.