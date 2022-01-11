  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария ведет переговоры о продлении контракта с основным форвардом
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария ведет переговоры о продлении контракта с основным форвардом

Германия
(1 голосов)

Скорее всего, стороны подпишут соглашение

Бавария ведет переговоры о продлении контракта с основным форвардом

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии Серж Гнабри может продлить контракт с немецким клубом, сообщает журналист Николо Скира на своей странице в "Твиттере".

По информации источника, стороны ведут переговоры, которые находятся на продвинутой стадии. Ожидается, что новое соглашение 26-летнего футболиста с "Баварией" будет рассчитано до 2026 года.

В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 18 матчах чемпионата Германии, забил 9 очков и отдал 3 результативные передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...