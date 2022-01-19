Дортмунд покидает Кубок Германии, Бохум удивил Майнц

Первые матчи 1/8 финала Кубка Германии подарили сразу несколько сенсаций. Действующий обладатель трофея дортмундская "Боруссия" неожиданно прервал свой путь, споткнувшись о "Санкт-Паули". Гамбурский клуб выдал невероятный первый тайм, в котором забил дважды, хотя один раз сопернику из второй Бундеслиги помогли соперники – Витсель срезал мяч в собственные ворота. Всё, на что хватило Дортмунд в практически основном составе – гол Холланда с пенальти.

Санкт-Паули — Боруссия Д 2:1

Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (автогол) — Холланд, 58 (пен.)

Ещё один представитель Гамбурга вышел в четвертьфинал. "Кёльн" и "Гамбург" выдали драматичный матч, обменявшись голами в экстра-таймах после нулей в основное время. В итоге дело дошло до серии пенальти, где удачливее оказался представитель второго дивизиона.

Кельн — Гамбург 1:1 (3:4 по пен.)

Голы: Модест, 120+2 (пен.) — Глатцель, 92

В единственном матче двух представителей элитного дивизиона тоже не обошлось без неожиданностей. "Бохум" и "Майнц" хоть и соседствуют в турнирной таблице, но прохода от новичка Бундеслиги никто не ждал. Великолепный Пантович продолжил тащить "несгибаемых", оформив дубль на старте второго тайма, принеся результат своей команде.

Бохум — Майнц 3:1

Голы: Пантович, 56 (пен.), 59, Левен, 80 — Онисиво, 36.

В дуэли представителей низших дивизионов середняк Третьей лиги "Мюнхен 1860" не сумел ничего противопоставить "Карлсруэ". Единственный гол провёл Ванитцек, реализовав пенальти. Мюнхен остался без представителей в Кубке Германии, ведь "Бавария" покинула турнир ещё в прошлом раунде.

Мюнхен 1860 — Карлсруэ 0:1

Гол: Ванитцек, 69 (пен.)