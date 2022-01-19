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Дортмунд покидает Кубок Германии, Бохум удивил Майнц
Действующий обладатель трофея покинул турнир
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Первые матчи 1/8 финала Кубка Германии подарили сразу несколько сенсаций. Действующий обладатель трофея дортмундская "Боруссия" неожиданно прервал свой путь, споткнувшись о "Санкт-Паули". Гамбурский клуб выдал невероятный первый тайм, в котором забил дважды, хотя один раз сопернику из второй Бундеслиги помогли соперники – Витсель срезал мяч в собственные ворота. Всё, на что хватило Дортмунд в практически основном составе – гол Холланда с пенальти.
Санкт-Паули — Боруссия Д 2:1
Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (автогол) — Холланд, 58 (пен.)
Ещё один представитель Гамбурга вышел в четвертьфинал. "Кёльн" и "Гамбург" выдали драматичный матч, обменявшись голами в экстра-таймах после нулей в основное время. В итоге дело дошло до серии пенальти, где удачливее оказался представитель второго дивизиона.
Кельн — Гамбург 1:1 (3:4 по пен.)
Голы: Модест, 120+2 (пен.) — Глатцель, 92
В единственном матче двух представителей элитного дивизиона тоже не обошлось без неожиданностей. "Бохум" и "Майнц" хоть и соседствуют в турнирной таблице, но прохода от новичка Бундеслиги никто не ждал. Великолепный Пантович продолжил тащить "несгибаемых", оформив дубль на старте второго тайма, принеся результат своей команде.
Бохум — Майнц 3:1
Голы: Пантович, 56 (пен.), 59, Левен, 80 — Онисиво, 36.
В дуэли представителей низших дивизионов середняк Третьей лиги "Мюнхен 1860" не сумел ничего противопоставить "Карлсруэ". Единственный гол провёл Ванитцек, реализовав пенальти. Мюнхен остался без представителей в Кубке Германии, ведь "Бавария" покинула турнир ещё в прошлом раунде.
Мюнхен 1860 — Карлсруэ 0:1
Гол: Ванитцек, 69 (пен.)
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