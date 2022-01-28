Холанд предположил, кто выиграет ЛЧ. В списке нет Баварии

Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд дал интервью Sky Sports в котором, помимо прочего, рассказал об ожиданиях от текущего розыгрыша Лиги чемпионов и самом сильном сопернике.

– Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?

– Я никогда не выигрывал у "Баварии", поэтому мой ответ: "Бавария".

– Кто выиграет эту Лигу чемпионов?

– Думаю, либо "Манчестер Сити", либо "ПСЖ", либо "Реал", – сказал Холанд.