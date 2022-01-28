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Холанд предположил, кто выиграет ЛЧ. В списке нет Баварии

Германия
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Норвежец поделился ожиданиями от финала текущего розыгрыша

Холанд предположил, кто выиграет ЛЧ. В списке нет Баварии

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Боруссии" Дортмунд Эрлинг Холанд дал интервью Sky Sports в котором, помимо прочего, рассказал об ожиданиях от текущего розыгрыша Лиги чемпионов и самом сильном сопернике.

– Самый тяжелый соперник, против которого вам доводилось играть?

– Я никогда не выигрывал у "Баварии", поэтому мой ответ: "Бавария".

– Кто выиграет эту Лигу чемпионов?

– Думаю, либо "Манчестер Сити", либо "ПСЖ", либо "Реал", – сказал Холанд.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Манчестер Сити ПСЖ Эрлинг Холанд
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Источник:
skysports.com

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