  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария не может договориться о новом контракте с ключевым вингером
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария не может договориться о новом контракте с ключевым вингером

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Игрок может уйти из клуба

Бавария не может договориться о новом контракте с ключевым вингером

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Немецкий вингер Серж Гнабри длительное время не может договориться с "Баварией" об условиях нового контракта. Его не устраивают финансовые условия соглашения.

Футболист хочет зарабатывать на уровне Лероя Сане и Кингсли Комана – 15 миллионов евро в год без учета бонусов, но клуб не готов предложить такую сумму.

На фоне этого сразу несколько европейских клубов следят за ситуацией. Это "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако все они считают, что в результате форвард останется в "Баварии".

Действующий контракт Сержа рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Бундеслиге, забил 10 голов и отдал 3 ассиста. Согласно данным сайта Transfermarkt, стоимость игрока равна 70 млн евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Кингсли Коман Серж Гнабри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...