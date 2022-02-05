Бавария не может договориться о новом контракте с ключевым вингером

Немецкий вингер Серж Гнабри длительное время не может договориться с "Баварией" об условиях нового контракта. Его не устраивают финансовые условия соглашения.

Футболист хочет зарабатывать на уровне Лероя Сане и Кингсли Комана – 15 миллионов евро в год без учета бонусов, но клуб не готов предложить такую сумму.

На фоне этого сразу несколько европейских клубов следят за ситуацией. Это "Реал", "Барселона", "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед", однако все они считают, что в результате форвард останется в "Баварии".

Действующий контракт Сержа рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 20 матчей в Бундеслиге, забил 10 голов и отдал 3 ассиста. Согласно данным сайта Transfermarkt, стоимость игрока равна 70 млн евро.