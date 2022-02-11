Бундеслига, 22-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Кёльн" 3:1

Голы: Нкунку 25, Ольмо 54, Анхелиньо 57 – Лемперле 90+1

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Клостерман (Симакан, 70) – Анхелиньо (Мукиеле, 79), Лаймер (Собослаи, 70), Хайдара, Хенрикс – Ольмо (Форсберг, 64) – Нкунку, Силва (Поульсен, 64)

"Кёльн": Швабе – Хектор, Хюберс, Килиан, Шмитц – Озджан, Скири (Острак, 85) – Кайнц (Любичич, 62), Дуда (Ут, 62), Тильман (Шиндлер, 62) – Андерссон (Лемперле, 85)

Предупреждение: Тильман 9, Хюберс 35 – Гвардиол 61

"РБ Лейпциг" разгромил "Кёльн" в матче-открытие 22-го тура Бундеслиги. "Быки" проявили завидную экономность, конвертировав в голы каждый из трёх первых ударов по воротам. "Козлы" без своего фронтмена Антони Модеста оказались не в состоянии чем-либо ответить сопернику, кроме гола на последних секундах, пропустив конкурентов за зону Лиги Чемпионов прямо перед собой.

В первом тайме у хозяев возникли серьёзные проблемы с созданием угрозы. "Кёльн" надёжно закрыл центр поля, и кроме единственного фола у подступа к своей штрафной команда Штеффен Баумгарт оборонялась прямо-таки образцово. Правда, Кристоферу Нкунку хватило и единственной возможности, чтобы забить свой 19-й гол в сезоне тонким ударом над стенкой.

Во второй половине "Кёльн" стал выше встречать хозяев, за что Дани Ольмо тут же стал их терзать. В двух быстрых атаках на старте тайма испанец сначала забил сам ударом издали, а затем отдал ассист на соотечественника Анхелиньо. Для Ольмо эти результативные действия стали первыми в сезоне – после лета с Евро и Олимпиадой, двух мышечных травм и коронавируса Дани наконец набрал форму. Теперь Нкунку не приходится тянуть "Лейпциг" в одиночку, и их атака заметно преобразилась. В оставшиеся полчаса "быки" несколько раз подпустили Андерссона к своим воротам, а в конце-концов Лемперле удалось забить гол престижа, но было уже слишком поздно. 3:1.

Коллектив Доменико Тедеско не поплыл после поражения от "Баварии" в минувшем туре, продолжая свой путь наверх по турнирной таблице – теперь РБ уже четвёртый. "Козлы" всего в двух пунктах от них, заняв 7-ю позицию.