Боруссия собирается приобрести защитника Аякса

Дортмундская "Боруссия" собирается подписать защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи на правах свободного агента. Игрок интересен лично тренеру клуба Марко Розе.

Как стало известно, немецкая команда предложила 24-летнему марокканцу контракт на 4 года с солидной зарплатой.

В текущем сезоне Мазрауи провел 25 матчей за "Аякс", на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Контракт футболиста действует до конца июня текущего года.