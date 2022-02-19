Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия собирается приобрести защитника Аякса
Игрок нужен наставнику команды
ФК Аякс/Автор неизвестен
Дортмундская "Боруссия" собирается подписать защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи на правах свободного агента. Игрок интересен лично тренеру клуба Марко Розе.
Как стало известно, немецкая команда предложила 24-летнему марокканцу контракт на 4 года с солидной зарплатой.
В текущем сезоне Мазрауи провел 25 матчей за "Аякс", на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Контракт футболиста действует до конца июня текущего года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Nico Schira
Популярное сейчас
- Финал Кубка Украины состоится в Киеве, а июньские матчи сборной Украины – во Львове
- Пидручный прокомментировал результаты Олимпийских игр 2022
- Картушов в Металлисте, канадец в Черноморце. Трансферный центр украинского футбола. LIVE
- Бавария контактирует с агентом полузащитника Аякса
- "Такой Седан и с прицепом можно взять". Жена Зинченко пришла на популярное YouTube-шоу Подкаты
- Месси отписался в инстаграме от горячей аргентинской красотки - девушка в шоке и просит вернуться. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...