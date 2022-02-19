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Боруссия собирается приобрести защитника Аякса

Германия
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Игрок нужен наставнику команды

Боруссия собирается приобрести защитника Аякса

ФК Аякс/Автор неизвестен

Новина українською

Дортмундская "Боруссия" собирается подписать защитника "Аякса" Нуссаира Мазрауи на правах свободного агента. Игрок интересен лично тренеру клуба Марко Розе.

Как стало известно, немецкая команда предложила 24-летнему марокканцу контракт на 4 года с солидной зарплатой.

В текущем сезоне Мазрауи провел 25 матчей за "Аякс", на его счету 5 голов и 3 результативных передачи. Контракт футболиста действует до конца июня текущего года.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Аякс (Амстердам) Нуссайр Мазрауи
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Источник:
Nico Schira

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