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Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Байера и сборной Франции

Германия
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За нападающим охотятся также "Арсенал" и "Ньюкасл"

Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Байера и сборной Франции

Фото: twitter.com/bayer04_en

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Вингер "Байера" Мусса Диаби заинтересовал "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл", сообщает немецкий журналист Патрик Бергер. Немецкий клуб хочет за 22-летнего француза 60 миллионов евро.

Сообщается, что в контракте хавбека с "Байером" не прописаны отступные.

Также в качестве возможной замены для француза "Байер" рассматривает Карлеса Переса из "Ромы".

В этом сезоне Диаби провел 33 матча за "Байер", забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 45 миллионов евро.

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В статье: Арсенал (Лондон) Байер (Леверкузен) Ньюкасл Манчестер Юнайтед Мусса Диаби
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