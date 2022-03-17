Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Байера и сборной Франции

Вингер "Байера" Мусса Диаби заинтересовал "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл", сообщает немецкий журналист Патрик Бергер. Немецкий клуб хочет за 22-летнего француза 60 миллионов евро.

Manchester United, FC Arsenal and Newcastle are interested in Moussa Diaby. The French winger from Bayer Leverkusen (16 goals/9 assists this seasons) has no release clause. Price tag: €60m. As a potential successor Bayer monitoring Carles Pérez from AS Roma. @SPORT1 — Patrick Berger (@berger_pj) March 17, 2022

Сообщается, что в контракте хавбека с "Байером" не прописаны отступные.

Также в качестве возможной замены для француза "Байер" рассматривает Карлеса Переса из "Ромы".

В этом сезоне Диаби провел 33 матча за "Байер", забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 45 миллионов евро.