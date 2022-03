Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Байера и сборной Франции

Вингер "Байера" Мусса Диаби заинтересовал "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл", сообщает немецкий журналист Патрик Бергер. Немецкий клуб хочет за 22-летнего француза 60 миллионов евро.

Manchester United, FC Arsenal and Newcastle are interested in Moussa Diaby. The French winger from Bayer Leverkusen (16 goals/9 assists this seasons) has no release clause. Price tag: €60m. As a potential successor Bayer monitoring Carles Pérez from AS Roma. @SPORT1