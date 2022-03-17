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Манчестер Юнайтед интересуется форвардом Байера и сборной Франции
За нападающим охотятся также "Арсенал" и "Ньюкасл"
Фото: twitter.com/bayer04_en
Вингер "Байера" Мусса Диаби заинтересовал "Манчестер Юнайтед", "Арсенал" и "Ньюкасл", сообщает немецкий журналист Патрик Бергер. Немецкий клуб хочет за 22-летнего француза 60 миллионов евро.
Manchester United, FC Arsenal and Newcastle are interested in Moussa Diaby. The French winger from Bayer Leverkusen (16 goals/9 assists this seasons) has no release clause. Price tag: €60m. As a potential successor Bayer monitoring Carles Pérez from AS Roma. @SPORT1— Patrick Berger (@berger_pj) March 17, 2022
Сообщается, что в контракте хавбека с "Байером" не прописаны отступные.
Также в качестве возможной замены для француза "Байер" рассматривает Карлеса Переса из "Ромы".
В этом сезоне Диаби провел 33 матча за "Байер", забил 16 голов и отдал 9 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает француза в 45 миллионов евро.
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