Ватцке: Бавария на зарплаты тратит на 150 миллионов больше Боруссии

Ханс-Йоахим Ватцке, генеральный директор "Боруссии" Дортмунд, высказался для SportBILD о финансовом разрыве между "Баварией" и другими клубами в Германии. Финансовым разрывом он объясняет доминирование "мюнхенцев" на внутренней арене.

H-J Watzke on Bayern's Bundesliga dominance: "You have to keep in mind that the difference in wage bills between top Bayern and second Dortmund is now probably more than €150m - it's therefore bigger than the gap between us and bottom of the table Greuther Fürth" [@SPORTBILD] pic.twitter.com/bbVJYso7Bz