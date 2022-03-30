Ватцке: Бавария на зарплаты тратит на 150 миллионов больше Боруссии

Ханс-Йоахим Ватцке, генеральный директор "Боруссии" Дортмунд, высказался для SportBILD о финансовом разрыве между "Баварией" и другими клубами в Германии. Финансовым разрывом он объясняет доминирование "мюнхенцев" на внутренней арене.

H-J Watzke on Bayern's Bundesliga dominance: "You have to keep in mind that the difference in wage bills between top Bayern and second Dortmund is now probably more than €150m - it's therefore bigger than the gap between us and bottom of the table Greuther Fürth" [@SPORTBILD] pic.twitter.com/bbVJYso7Bz — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 30, 2022

"Вы должны иметь в виду, что разница в фонде заработной платы между первой "Баварией" и вторым "Дортмундом" сейчас, вероятно, превышает 150 миллионов евро — это больше, чем разрыв между нами и последней "Гройтер Фюрт".

Существует очевидная корреляция между финансовой стороной и спортивными успехами. Если вы не верите в это, можете посмотреть на последние 20 лет в "Париже" и "Манчестер Сити" — до того, как шейхи вложили деньги, и после этого", – приводит его слова Bayern & Germany.

На данный момент "Боруссия Д" идет второй в чемпионате Германии с 57 очками после 27 туров. Отрыв "Баварии" составляет 6 очков.