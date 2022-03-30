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Ватцке: Бавария на зарплаты тратит на 150 миллионов больше Боруссии

Германия
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Гендир "Боруссии" Дортмунд высказался о футбольных успехах на фоне богатых клубов

Ватцке: Бавария на зарплаты тратит на 150 миллионов больше Боруссии

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

Ханс-Йоахим Ватцке, генеральный директор "Боруссии" Дортмунд, высказался для SportBILD о финансовом разрыве между "Баварией" и другими клубами в Германии. Финансовым разрывом он объясняет доминирование "мюнхенцев" на внутренней арене.

"Вы должны иметь в виду, что разница в фонде заработной платы между первой "Баварией" и вторым "Дортмундом" сейчас, вероятно, превышает 150 миллионов евро — это больше, чем разрыв между нами и последней "Гройтер Фюрт".

Существует очевидная корреляция между финансовой стороной и спортивными успехами. Если вы не верите в это, можете посмотреть на последние 20 лет в "Париже" и "Манчестер Сити" — до того, как шейхи вложили деньги, и после этого", – приводит его слова Bayern & Germany.

На данный момент "Боруссия Д" идет второй в чемпионате Германии с 57 очками после 27 туров. Отрыв "Баварии" составляет 6 очков.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Ханс-Йоахим Ватцке Бавария (Мюнхен)
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