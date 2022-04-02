Бундеслига, 28-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – РБ Лейпциг 19:30

Трансляция – Setanta Sports

Боруссия Дортмунд

Заключительная часть сезона уже наступает, а "Боруссию" преследуют те же проблемы, что и всю кампанию. Эрлинг Холанд не успел даже забить в трёх матчах, сыгранных после восстановления, как снова сломался. Теперь норвежца беспокоит лодыжка и его участие в матче с "красными быками" под огромным вопросом. Ещё по классике сломались все три правых фулбека и два левых – Менье, Морея, Пасслака, Шмельцера и Шульца мы на "Сигнал Идуна Парк" в субботу не увидим.

В Бундеслиге у "Боруссии" дела идут прилично, и выгрызать путёвку в ЛЧ в финальном туре, как было в прошлой кампании, им точно не придётся. Но где искать мотивацию на остаток сезона тоже сказать трудно. В чемпионате отставание от "Баварии" составляет 6 очков, из ЛЧ вылетели, из ЛЕ тоже, как и из Кубка Германии. Остаётся лишь рубиться в национальном первенстве и набрать максимум очков перед игрой с Мюнхеном.

РБ Лейпциг

У "Лейпцига" с приходом Доменико Тедеско дела стали налаживаться. Всего одно поражение в 2022-м году, в Кубке Германии и Лиге Европы свой путь продолжают, к тому же удалось вернуться в зону Лиги Чемпионов. Хотя тут положение хлипкое и его нужно упрочнять: "быки" идут четвертыми лишь благодаря лучшей разнице мячей в сравнении с "Фрайбургом", "Хоффенхайм" отстаёт всего на пункт.

В отличии от Дортмунда, грозная атака "РБ Лейпцига" во-первых в полной боевой готовности, а во-вторых диверсифицирована и завязана не на одном Холанде, а на трио Нкунку-Силва-Ольмо. Первый к апрелю имеет сумасшедший показатель в 36 результативных действий за сезон, второй 9 из 16 своих голов за кампанию оформил именно при Тедеско, а третий наконец пришёл в себя после утомительного лета и снова мастерски связывает действия "быков" в финальном трети.

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Статистика и факты

Холанд забивал в трёх последних встречах против "РБ Лейпцига"

Ройс может провести 350-й матч за клуб. На его счету 154+108 в 349 появлениях за Дортмунд

"Боруссия" набрала 33 очка дома в Бундеслиге. Лучше только "Бавария" (34)

После нового года "быки" проиграли лишь одну встречу

Ориентировочные составы

Боруссия: Кобель – Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дауд, Витсель, Беллингем – Вольф, Мален, Ройс

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо – Силва, Нкунку

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Боруссия Д – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Личные встречи команд традиционно результативны, и даже в свете отсутствия Холанда этот тренд вряд ли прервётся. И Дортмунд, и Лейпциг играют с явным перекосом в атаку, где имеют своих лучших футболистов. "Боруссии" остаётся лишь рубиться в Бундеслиге в погоне за "Баварией", а "быкам" очень нужна победа из-за непрочного положения в топ-4. Ничья не устроит никого. Прогноз: победа "Боруссии" 4:2. Ставка: тотал выше 4.5 c коэффициентом в районе 3.88.