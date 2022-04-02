УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. В ожидании голевого безумия. Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 02.04.22
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В ожидании голевого безумия. Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 02.04.22

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Ждём результативного матча даже без Холанда

В ожидании голевого безумия. Боруссия Д – РБ Лейпциг. Прогноз матча Бундеслиги на 02.04.22

Фото: Faisal HQ, Twitter

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия Д – РБ Лейпциг 19:30

Трансляция – Setanta Sports

Боруссия Дортмунд

Заключительная часть сезона уже наступает, а "Боруссию" преследуют те же проблемы, что и всю кампанию. Эрлинг Холанд не успел даже забить в трёх матчах, сыгранных после восстановления, как снова сломался. Теперь норвежца беспокоит лодыжка и его участие в матче с "красными быками" под огромным вопросом. Ещё по классике сломались все три правых фулбека и два левых – Менье, Морея, Пасслака, Шмельцера и Шульца мы на "Сигнал Идуна Парк" в субботу не увидим.

В Бундеслиге у "Боруссии" дела идут прилично, и выгрызать путёвку в ЛЧ в финальном туре, как было в прошлой кампании, им точно не придётся. Но где искать мотивацию на остаток сезона тоже сказать трудно. В чемпионате отставание от "Баварии" составляет 6 очков, из ЛЧ вылетели, из ЛЕ тоже, как и из Кубка Германии. Остаётся лишь рубиться в национальном первенстве и набрать максимум очков перед игрой с Мюнхеном.

РБ Лейпциг

У "Лейпцига" с приходом Доменико Тедеско дела стали налаживаться. Всего одно поражение в 2022-м году, в Кубке Германии и Лиге Европы свой путь продолжают, к тому же удалось вернуться в зону Лиги Чемпионов. Хотя тут положение хлипкое и его нужно упрочнять: "быки" идут четвертыми лишь благодаря лучшей разнице мячей в сравнении с "Фрайбургом", "Хоффенхайм" отстаёт всего на пункт.

В отличии от Дортмунда, грозная атака "РБ Лейпцига" во-первых в полной боевой готовности, а во-вторых диверсифицирована и завязана не на одном Холанде, а на трио Нкунку-Силва-Ольмо. Первый к апрелю имеет сумасшедший показатель в 36 результативных действий за сезон, второй 9 из 16 своих голов за кампанию оформил именно при Тедеско, а третий наконец пришёл в себя после утомительного лета и снова мастерски связывает действия "быков" в финальном трети.

1xbet
3000 ₴
Бонус при регистрации
Получить бонус
Favbet
4500 ₴
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
3000 ₴
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Статистика и факты

  • Холанд забивал в трёх последних встречах против "РБ Лейпцига"
  • Ройс может провести 350-й матч за клуб. На его счету 154+108 в 349 появлениях за Дортмунд
  • "Боруссия" набрала 33 очка дома в Бундеслиге. Лучше только "Бавария" (34)
  • После нового года "быки" проиграли лишь одну встречу

Ориентировочные составы

Боруссия: Кобель – Джан, Аканджи, Хуммельс, Геррейру – Дауд, Витсель, Беллингем – Вольф, Мален, Ройс

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан, Орбан, Гвардиол – Хенрикс, Лаймер, Кампль, Анхелиньо – Ольмо – Силва, Нкунку

Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале

Ставки и коэффициенты

1xbet
2.50
3.84
2.80
Сделать ставку
Favbet
2.32
3.75
2.74
Сделать ставку
VBET
2.52
3.85
2.79
Сделать ставку

Прогноз на матч Боруссия Д – РБ Лейпциг от UA-Футбол

Личные встречи команд традиционно результативны, и даже в свете отсутствия Холанда этот тренд вряд ли прервётся. И Дортмунд, и Лейпциг играют с явным перекосом в атаку, где имеют своих лучших футболистов. "Боруссии" остаётся лишь рубиться в Бундеслиге в погоне за "Баварией", а "быкам" очень нужна победа из-за непрочного положения в топ-4. Ничья не устроит никого. Прогноз: победа "Боруссии" 4:2. Ставка: тотал выше 4.5 c коэффициентом в районе 3.88.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) РБ Лейпциг
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...