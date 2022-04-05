Нагельсманн про апелляцию Фрайбурга: Это злоупотребление ошибкой третьей стороны

"Фрайбург" подал апелляцию и просит разобраться в возможном нарушении "Баварией" регламента Бундеслиги. Главный тренер мюнхенцев прокомментировал ситуацию: "Они бы не забили два гола за 18 секунд".

JN on Freiburg's appeal: "I'm not thinking about that now, I'm focused on Villarreal. I'm not the judge, but in my opinion this can only go in one direction. From a personal point of view, I can't understand why Freiburg did that." pic.twitter.com/CJgWpOfkDW — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 5, 2022

"Фрайбург" подал апелляцию на результат матча с "Баварией" в субботу (1:4). На 85 минуте матча Бундеслиги после двойной замены хозяева около 20 секунд отыграли с двенадцатью игроками на поле. Марсель Забитцер и Никлас Зюле вышли вместо Корентена Толиссо и Кингсли Комана.

Ранее сообщалось что ошибся судья, показав неправильный номер на табло.

"Правление "Фрайбурга" провело всестороннюю оценку дальнейших действий после ошибки "Баварии" с заменой, обсудило каждый значимый аспект.

Мы оказались перед такой дилеммой не по своей вине. "Фрайбург" не принимал никакого участия в процессе замены и не имел на события никакого влияния. Но процедурные правила лиги вынудили нас принять активное участие в юридическом рассмотрении произошедшего. Мы не заинтересованы в том, чтобы брать на себя активную роль, которая была нам назначена против нашей воли, и чувствуем себя в ней некомфортно.

Руководство "Фрайбурга" приняло решение подать апелляцию для оценки правомерности событий", – сказано в заявлении клуба.

"Я лично не понимаю, зачем "Фрайбург" так поступает. Они бы не забили два гола за 18 секунд.

Я бы так не поступил, потому что это злоупотребление ошибкой третьей стороны.

Не думаю, что я был бы рад на ноябрьском общем собрании клуба тому, что мы попали в еврокубки благодаря трем очкам, которые не были набраны в спортивной борьбе", – сказал главный тренер "Баварии".

Если решение будет принято в пользу "Фрайбурга", то "Баварии" будет засчитано техническое поражение.