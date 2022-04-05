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Нагельсманн про апелляцию Фрайбурга: Это злоупотребление ошибкой третьей стороны
Соперник "Баварии" просит разобраться в инциденте
Фото: twitter.com/iMiaSanMia – скриншот
"Фрайбург" подал апелляцию и просит разобраться в возможном нарушении "Баварией" регламента Бундеслиги. Главный тренер мюнхенцев прокомментировал ситуацию: "Они бы не забили два гола за 18 секунд".
JN on Freiburg's appeal: "I'm not thinking about that now, I'm focused on Villarreal. I'm not the judge, but in my opinion this can only go in one direction. From a personal point of view, I can't understand why Freiburg did that." pic.twitter.com/CJgWpOfkDW— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 5, 2022
"Фрайбург" подал апелляцию на результат матча с "Баварией" в субботу (1:4). На 85 минуте матча Бундеслиги после двойной замены хозяева около 20 секунд отыграли с двенадцатью игроками на поле. Марсель Забитцер и Никлас Зюле вышли вместо Корентена Толиссо и Кингсли Комана.
Ранее сообщалось что ошибся судья, показав неправильный номер на табло.
"Правление "Фрайбурга" провело всестороннюю оценку дальнейших действий после ошибки "Баварии" с заменой, обсудило каждый значимый аспект.
Мы оказались перед такой дилеммой не по своей вине. "Фрайбург" не принимал никакого участия в процессе замены и не имел на события никакого влияния. Но процедурные правила лиги вынудили нас принять активное участие в юридическом рассмотрении произошедшего. Мы не заинтересованы в том, чтобы брать на себя активную роль, которая была нам назначена против нашей воли, и чувствуем себя в ней некомфортно.
Руководство "Фрайбурга" приняло решение подать апелляцию для оценки правомерности событий", – сказано в заявлении клуба.
"Я лично не понимаю, зачем "Фрайбург" так поступает. Они бы не забили два гола за 18 секунд.
Я бы так не поступил, потому что это злоупотребление ошибкой третьей стороны.
Не думаю, что я был бы рад на ноябрьском общем собрании клуба тому, что мы попали в еврокубки благодаря трем очкам, которые не были набраны в спортивной борьбе", – сказал главный тренер "Баварии".
Если решение будет принято в пользу "Фрайбурга", то "Баварии" будет засчитано техническое поражение.
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