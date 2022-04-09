Бундеслига. Атакующие муки Баварии и камбек упёртых козлов

Бундеслига, 29-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Аугсбург" 1:0

Гол: Левандовски (82, пен)



"Бавария": Нойер – Ричардс (Дэвис, 57), Упамекано, Нианзу, Павар – Горецка (Забитцер, 57), Киммих – Гнабри (Мусиала, 46), Мюллер (Станишич, 90), Сане (Коман, 65) – Левандовски

"Аугсбург": Гикевич – Яго, Оксфорд, Гауэлеу, Гумны (Фрамбергер, 64) – Варгас (Зекири, 56), Майер (Моравек, 64), Дорш, Калиджури – Нидерлехнер (Пепи, 56), Хан (Грегорич, 78)

Предупреждения: Нианзу (68) – Оксфорд (36), Дорш (90+2)

После провального выезда в Испанию к “Вильярреалу” (1:0) в Лиге Чемпионов все ждали от “Баварии” убедительного перфоманса. Тем более, что в гости к чемпиону пожаловал один из претендентов на вылет. Тем не менее, “Аугсбург” надёжно оборонялся и едва не сдержал нападение гегемона во втором матче кряду.

На 81-й минуте Левандовски прервал мучения нападения “Баварии”, а вместе с ним и муки автора, попытавшегося вручную найти, когда в последний раз Мюнхен промолчал в двух матчах кряду. Роберт сначала метко угодил прямо в выставленную руку соперника на угловом, заработав пенальти. А затем уверенно его реализовал. 1:0.

Уже во вторник мы узнаем, была ли это экономия сил от Нагельсманна, ну или же “жёлтая субмарина” потопит все чаяния Мюнхена на полуфинал ЛЧ.

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Майнц" 3:2

Гол: Скири (60), Любичич (78), Килиан (82) – Буркардт (14), Онисиво (55)

"Кёльн": Швабе – Хорн (Любичич, 58), Шабо, Килиан, Эхизибу – Хектор, Скири – Кайнц (Шауб, 58), Ут (Лемперле, 84), Дуда (Озджан, 58) – Модест

"Майнц": Центнер – Ниакате, Хак (Немет, 46), Белль – Кариколь, Кор (Штегер, 86), Штах, Видмер (Брозински, 86) – Боэтиюс, Онисиво, Буркардт (Ингвартсен, 86)

Предупреждения: Шабо (34), Модест (79) – Кариколь (36), Штах (65)

“Кёльн” совершил феноменальный камбек в матче против “Майнца”, прямого конкурента в борьбе за еврокубки. В первые полчаса гости уверенно вели в два мяча, отличившись в контратаки в дебюте каждого из таймов. Сначала Буркардту повезло с рикошетом для 10-го гола в сезоне, а затем от всех убежал Онисиво.

“Карнавальники” к исходу часа игры немного расслабились, за что жесточайше поплатились. Штеффен Баумгартль провёл тройную замену, и “козлы” мигом поскакали демонстрировать своё упрямство. Сначала Скири отыграл один после корнера, а затем свежий Любичич разрядил пушку прямо в дальний угол Центнера. А на 82-й в ворота шокированных гостей залетел и третий – Килиан добил мяч после ещё одного опасного корнера, оформив победу для своей команды. 3:2. “Козлы” метят в Европу.

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Арминия" 4:0

Голы: Л. Нмеча (11, 38), Арнольд (48), Крузе (53)

Гройтер, "Шпортпарк Ронхоф"

"Гройтер" – "Боруссия" М 0:2

Голы: Тюрам (18), Плеа (24, пен)