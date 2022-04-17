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Манчестер Сити предложат Холанду зарплату как у де Брюйне: 375 тысяч фунтов в неделю

Германия
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С бонусами сумма может вырасти до полумиллиона в неделю

Манчестер Сити предложат Холанду зарплату как у де Брюйне: 375 тысяч фунтов в неделю

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити", по сообщению Daily Star, предлагают нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду контракт с базовой зарплатой 375 тысяч фунтов в неделю. Также сообщается о том, что в предложенном контракте предусмотрены бонусы, которые повышают общую зарплату до полумиллиона в неделю.

Точно такую же зарплату (375 000 в неделю) сейчас получает лидер клуба Кевин де Брюйне. Другие высокооплачиваемые игроки "Сити" - Рахим Стерлинг и Джек Грилиш получают по 300 тысяч фунтов в неделю.

Таким образом Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Сити". Его трансфер летом обойдется клубу в 63 миллиона фунтов – согласно опции выкупа в контракте нападающего с "Боруссией".

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Манчестер Сити Кевин Де Брюйне Эрлинг Холанд
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