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Манчестер Сити предложат Холанду зарплату как у де Брюйне: 375 тысяч фунтов в неделю
С бонусами сумма может вырасти до полумиллиона в неделю
Фото: Bundesliga
"Манчестер Сити", по сообщению Daily Star, предлагают нападающему дортмундской "Боруссии" Эрлингу Холанду контракт с базовой зарплатой 375 тысяч фунтов в неделю. Также сообщается о том, что в предложенном контракте предусмотрены бонусы, которые повышают общую зарплату до полумиллиона в неделю.
Точно такую же зарплату (375 000 в неделю) сейчас получает лидер клуба Кевин де Брюйне. Другие высокооплачиваемые игроки "Сити" - Рахим Стерлинг и Джек Грилиш получают по 300 тысяч фунтов в неделю.
Таким образом Холанд станет самым высокооплачиваемым игроком "Манчестер Сити". Его трансфер летом обойдется клубу в 63 миллиона фунтов – согласно опции выкупа в контракте нападающего с "Боруссией".
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