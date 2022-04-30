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Бавария готова вдвое увеличить зарплату Гнабри

Германия
(1 голосов)

Игрок пока не отреагировал на предложение клуба

Бавария готова вдвое увеличить зарплату Гнабри

Серж Гнабри

Новина українською

"Бавария" настроена продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри, который в июне 2023 может стать свободным агентом.

По информации издания Bild, мюнхенский клуб предложил игроку контракт с зарплатой 17-19 миллионов евро в год. Отметим, что сейчас 26-летний нападающий получает 8 миллионов евро. Если Гнабри откажется от этого предложения, то чемпион Германии продаст его, чтобы получить хоть какие-то средства.

В текущем сезоне Гнабри сыграл в 42 матчах, забив 16 голов и отдав еще 10 голевых передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Серж Гнабри
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Источник:
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