Бавария готова вдвое увеличить зарплату Гнабри

"Бавария" настроена продлить контракт с нападающим Сержем Гнабри, который в июне 2023 может стать свободным агентом.

По информации издания Bild, мюнхенский клуб предложил игроку контракт с зарплатой 17-19 миллионов евро в год. Отметим, что сейчас 26-летний нападающий получает 8 миллионов евро. Если Гнабри откажется от этого предложения, то чемпион Германии продаст его, чтобы получить хоть какие-то средства.

В текущем сезоне Гнабри сыграл в 42 матчах, забив 16 голов и отдав еще 10 голевых передач.