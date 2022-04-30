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Хоффенхайм – Фрайбург 3:4. Надежда на ЛЧ жива

Германия
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Фрайбург возвращается в топ-4

Хоффенхайм – Фрайбург 3:4. Надежда на ЛЧ жива

Фото: SC Freiburg

Новина українською

Бундеслига, 32-й тур

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Фрайбург 3:4

Голы: Крамарич 34, Штиллер 49, Руди 84 – Шаллаи 23, Гюнтер 50, Хёлер 50, Чон 73

Хоффенхайм: Бауманн – Раум, Фогт, Акпогума (Нуху, 89), Кадержабек (Ларсен, 89) – Штиллер, Самассеку (Сков, 71), Баумгартнер (Руди, 65) – Даббур (Рюттер, 65), Крамарич, Бебу

Фрайбург: Флеккен – Н. Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Петерсен, 46) – Гюнтер, Хёфлер, Эггештайн, Кюблер – Грифо (Шмид, 88), Шаллаи (Чон, 71) – Хёлер (Демирович, 71)

Предупреждение: Самассеку 45

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Фрайбург
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