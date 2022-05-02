Бундеслига. Катастрофа для Лейпцига и успех Байера

Бундеслига, 32-й тур

Менхенгладбах, Боруссия Парк

Боруссия М – РБ Лейпциг 3:1

Голы: Эмболо 17, Хофманн 45+2, 77 – Нкунку 36

Боруссия: Зоммер – Бенсебаини, Эльведи, Байер – Нетц (Скалли, 90+2), Нойхаус, Коне (Крамер, 89), Хофманн, Лайнер – Штиндль (Фридрих, 66), Эмболо (Плеа, 89)

РБ Лейпциг: Гулачи – Гвардиол (Хальстенберг, 33), Орбан, Симакан (Клостерман, 46) – Анхелиньо, Кампль, Лаймер (Собослаи, 80), Мукиеле (Форсберг, 80) – Ольмо – Нкунку, Силва (Поульсен, 65)

Предупреждения: Штиндль 23, Коне 88, Нойхаус 90, Хофманн 90+1 – Гвардиол 10, Симакан 23

Удаление: Эльведи 64

Менхенгладбахская "Боруссия" создала серьёзные трудности для "РБ Лейпцига", отобрав у "быков" три очка, а вместе с ними и место в топ-4. Команда Ади Хюттера проводит провальный сезон, лишь в прошлом туре обеспечив себе сохранение прописки в Бундеслиге. Но "жеребцы" в свой лучший день могут победить буквально любого соперника, и к несчастью для Доменико Тедеско, сегодня был их вечер.

Команды начали игру на встречных курсах, что должно было быть на руку "Лейпцигу". Имея третьего самого хладнокровного финишера лиги в лице Нкунку и гораздо более надёжную оборону на фоне проходного двора в защите Гладбаха, такой сценарий обещал гостям успех. Но на практике всё вышло иначе.

В дебюте встречи Нойхаус и Штиндль разогнали классную атаку, которую в гол конвертировал Эмболо. В ответ забил Нкунку – обещанный проходной двор Гладбаха, в котором три ЦЗ не уследили за одним Кристофером. Но до перерыва "Боруссия" выскочила в контратаку и неожиданно вышла вперёд – отметился Йонас Хофманн.

После перерыва Нкунку мог сравнивать счёт, но Эльведи ценой удаления остановил француза на подступах к штрафной. В меньшинстве Гладбах неожиданно собрался, и забил ещё один. Гостей ещё раз обескуражил Хофманн. 3:1.

"Лейпциг" на пункт отстаёт от зоны ЛЧ за два тура до финиша. Вся надежда на "Унион" и "Байер", которые могут помочь остановить "Фрайбург".

Леверкузен, БайАрена

Байер – Айнтрахт 2:0

Голы: Паулиньо 18, Шик 51

Байер: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та, Коссуну – Андрих, Арангис (Паласиос, 81) – Паулиньо (Баккер, 82), Азмун (Баумгартлингер, 87), Диаби (Синкгравен, 88) – Шик (Аларио, 87)

Айнтрахт: Трапп – Ндика, Хасебе, Тута (Туре, 46) – Костич (Кнауфф, 46), Хрустич, Якич, Чендлер – Хауге (Ламмерс, 46), Ахе (Соу, 73) – Пасиенсия (Камада, 82)

"Байеру" тоже предстояло испытание в лице карателей "Барселоны", которых нужно было победить для того, чтобы закрепить свои позиции в числе лидеров. И леверкузенцам это удалось, в отличии от "быков". "Айнтрахт" хоть и не стал играть вторым составом перед ответным матчем ЛЕ против "Вест Хэма", но всё же играл в эконом-режиме. Поэтому "Байер" легко справился с задачей, даже несмотря на кадровые проблемы.

В отсутствии Флориана Виртца роль главного плеймейкера команды взял на себя Диаби. Француз записал на свой счёт оба ассиста в игре, и вслед за Нкунку стал вторым игроком Бундеслиги с дабл-даблом по голам и результативным передачам.

Оба гол "Байер" забил в переходных фазах. В дебюте первого тайма Диаби шикарной передачей шведой ассистировал Паулиньо в контратаке. А сразу после перерыва француз уже помог отличиться Шику свои 22-м голом в кампании в результате классного контрпрессинга "фармацевтов". 2:0. "Байеру" осталось выиграть одну встречу в двух последних турах, и долгожданное возвращение в ЛЧ им гарантировано. Хотя соперники будут не из лёгких – "Хоффенхайм" и "Фрайбург", которым тоже мечтает сохранить своё место в топ-4.