"Бавария" хочет приобрести полузащитника "Лейпцига" Конрада Лаймера, сообщает Фабрицио Романо. На трансфере австрийца настаивает главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельман.

FC Bayern are preparing an opening bid around €18/20m to begin talks with RB Leipzig for Konrad Laimer - it won’t be easy but Bayern want him ???? #FCBayern



Julian Nagelsmann is pushing to sign Laimer - as Premier League top clubs are interested too. He’s out of contract in 2023. pic.twitter.com/iLGZklx2pN — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2022

Сообщается, что "Мюнхен" готовит стартовое предложение в районе 18-20 млн евро.

Юлиан работал вместе с Лаймером в "Лейпциге".

Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляют клубы АПЛ.

Конрад в этом сезоне провел в этом сезоне 40 матчей за "Лейпциг", забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 26 миллионов евро.