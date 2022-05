"Бавария" хочет приобрести полузащитника "Лейпцига" Конрада Лаймера, сообщает Фабрицио Романо. На трансфере австрийца настаивает главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельман.

FC Bayern are preparing an opening bid around €18/20m to begin talks with RB Leipzig for Konrad Laimer - it won’t be easy but Bayern want him ???? #FCBayern



Julian Nagelsmann is pushing to sign Laimer - as Premier League top clubs are interested too. He's out of contract in 2023.