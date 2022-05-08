  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бавария хочет приобрести полузащитника Лейпцига
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария хочет приобрести полузащитника Лейпцига

Германия
(1 голосов)

И это не Нкунку

Бавария хочет приобрести полузащитника Лейпцига

Фото: twitter.com/RBLeipzig

Новина українською

"Бавария" хочет приобрести полузащитника "Лейпцига" Конрада Лаймера, сообщает Фабрицио Романо. На трансфере австрийца настаивает главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельман.

Сообщается, что "Мюнхен" готовит стартовое предложение в районе 18-20 млн евро.

Юлиан работал вместе с Лаймером в "Лейпциге".

Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляют клубы АПЛ.

Конрад в этом сезоне провел в этом сезоне 40 матчей за "Лейпциг", забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 26 миллионов евро.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) РБ Лейпциг Кристофер Нкунку Конрад Лаймер
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
4300 грн
Играть
5
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде