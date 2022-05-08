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Бавария хочет приобрести полузащитника Лейпцига
И это не Нкунку
Фото: twitter.com/RBLeipzig
"Бавария" хочет приобрести полузащитника "Лейпцига" Конрада Лаймера, сообщает Фабрицио Романо. На трансфере австрийца настаивает главный тренер мюнхенцев Юлиан Нагельман.
FC Bayern are preparing an opening bid around €18/20m to begin talks with RB Leipzig for Konrad Laimer - it won’t be easy but Bayern want him ???? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 8, 2022
Julian Nagelsmann is pushing to sign Laimer - as Premier League top clubs are interested too. He’s out of contract in 2023. pic.twitter.com/iLGZklx2pN
Сообщается, что "Мюнхен" готовит стартовое предложение в районе 18-20 млн евро.
Юлиан работал вместе с Лаймером в "Лейпциге".
Отмечается, что интерес к хавбеку также проявляют клубы АПЛ.
Конрад в этом сезоне провел в этом сезоне 40 матчей за "Лейпциг", забил 5 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 26 миллионов евро.
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