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Бавария хочет подписать звезду Ливерпуля, у которого трудные переговоры по новому контракту
И мюнхенцы могут этим воспользоваться
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Садио Мане может летом сменить клуб. По крайней мере, такая вероятность существует.
У звезды "Ливерпуля" летом 2023-го заканчивается текущий контракт, а переговоры о новом идут непросто. По данным Sky Sports Germany, это привлекло внимание "Баварии".
BREAKING: Bayern Munich are interested in signing Liverpool forward Sadio Mané, according to Sky Germany ???? pic.twitter.com/57NOGNsgjB— Sky Sports News (@SkySportsNews) May 9, 2022
Источник уверяет, что спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уже выходил на связь с представителя Садио. Правда, никаких переговоров между клубами пока что не было.
В нынешнем сезоне Мане забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи в 46-ти играх.
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