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Бавария хочет подписать звезду Ливерпуля, у которого трудные переговоры по новому контракту

Германия
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И мюнхенцы могут этим воспользоваться

Бавария хочет подписать звезду Ливерпуля, у которого трудные переговоры по новому контракту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Садио Мане может летом сменить клуб. По крайней мере, такая вероятность существует.

У звезды "Ливерпуля" летом 2023-го заканчивается текущий контракт, а переговоры о новом идут непросто. По данным Sky Sports Germany, это привлекло внимание "Баварии".

Источник уверяет, что спортивный директор мюнхенцев Хасан Салихамиджич уже выходил на связь с представителя Садио. Правда, никаких переговоров между клубами пока что не было.

В нынешнем сезоне Мане забил 20 голов и отдал четыре голевые передачи в 46-ти играх.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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