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Окружение Гнабри не знает почему немец не продлевает контракт с Баварией

Германия
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Интересная ситуация

Окружение Гнабри не знает почему немец не продлевает контракт с Баварией

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Нападающий "Баварии" Серж Гнабри не спешит продлевать истекающий летом 2023 года контракт. Его окружение не может назвать однозначную причину такого поведения.

Отмечается, что предложение "Баварии" соответствует его финансовым требованиям, а сам футболист счастлив в клубе и хочет остаться.

Ранее сообщалось, что Сержем интересуется мадридский "Реал".

В прошлом сезоне Бундеслиги Гнабри провел за "Баварию" 45 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 70 миллионов евро.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Серж Гнабри
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