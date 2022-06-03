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Окружение Гнабри не знает почему немец не продлевает контракт с Баварией
Интересная ситуация
Фото: twitter.com/FCBayern
Нападающий "Баварии" Серж Гнабри не спешит продлевать истекающий летом 2023 года контракт. Его окружение не может назвать однозначную причину такого поведения.
Отмечается, что предложение "Баварии" соответствует его финансовым требованиям, а сам футболист счастлив в клубе и хочет остаться.
Even people from Serge Gnabry's close entourage can't quite understand why he doesn't want to extend his contract. Gnabry likes the team and the club - and Bayern's offer is financially correct [@cfbayern]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) June 3, 2022
Ранее сообщалось, что Сержем интересуется мадридский "Реал".
В прошлом сезоне Бундеслиги Гнабри провел за "Баварию" 45 матчей, забил 17 голов и отдал 10 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает 26-летнего немца в 70 миллионов евро.
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