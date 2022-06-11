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Вундеркинд Аякса подтвердил трансфер в Баварию Мюнхен

Германия
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Райан Гравенберх обойдется немцам в 18 миллионов с 5.5 миллионов бонусами

Вундеркинд Аякса подтвердил трансфер в Баварию Мюнхен

Фото: FootballTransfers

UA-Футбол
Новина українською

Молодой талант амстердамского "Аякса" Райан Гравенберх прилетел в Мюнхен для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Баварией". Игрок прокомментировал свой трансфер так:

"Бавария" — это большой клуб. Думаю, тут ты обязан выигрывать большие трофеи. Именно этого я и ожидаю. Я рад быть сейчас в Мюнхене".

Как сообщает издание Bild, изначально "Аякс" запрашивал за игрока 30 миллионов евро, однако "Бавария" смогла договориться о сумме трансфера в 18 миллионов с 5.5 миллионов бонусами. Также "Амстердам" получит 7.5 процентов от суммы следующего трансфера Гравенберха.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Аякс (Амстердам) Райан Гравенберх
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