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Вундеркинд Аякса подтвердил трансфер в Баварию Мюнхен
Райан Гравенберх обойдется немцам в 18 миллионов с 5.5 миллионов бонусами
Фото: FootballTransfers
Молодой талант амстердамского "Аякса" Райан Гравенберх прилетел в Мюнхен для прохождения медицинского обследования и подписания контракта с "Баварией". Игрок прокомментировал свой трансфер так:
"Бавария" — это большой клуб. Думаю, тут ты обязан выигрывать большие трофеи. Именно этого я и ожидаю. Я рад быть сейчас в Мюнхене".
Как сообщает издание Bild, изначально "Аякс" запрашивал за игрока 30 миллионов евро, однако "Бавария" смогла договориться о сумме трансфера в 18 миллионов с 5.5 миллионов бонусами. Также "Амстердам" получит 7.5 процентов от суммы следующего трансфера Гравенберха.
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