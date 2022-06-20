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Гётце возвращается. Хавбек уже завтра подпишет контракт с клубом Бундеслиги

Германия
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Контракт уже согласован

Гётце возвращается. Хавбек уже завтра подпишет контракт с клубом Бундеслиги

Фото: twitter.com/PSV

Новина українською

Полузащитник "ПСВ" Марио Гётце уже завтра подпишет контракт с "Айнтрахтом", сообщает Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Сообщается, что франкфуртский клуб выплатит "ПСВ" отступные за 30-летнего игрока в размере 4 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Гётце хотел бы выступать за клуб, участвующий в Лиге чемпионов. "Айнтрахт" получил прямую путевку в групповой этап европейского турнира, благодаря победе в финале Лиги Европы.

В прошлом сезоне Марио провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.

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В статье: ПСВ (Эйндховен) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Марио Гётце
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