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Гётце возвращается. Хавбек уже завтра подпишет контракт с клубом Бундеслиги
Контракт уже согласован
Фото: twitter.com/PSV
Полузащитник "ПСВ" Марио Гётце уже завтра подпишет контракт с "Айнтрахтом", сообщает Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до 2025 года.
Сообщается, что франкфуртский клуб выплатит "ПСВ" отступные за 30-летнего игрока в размере 4 миллионов евро.
More on Mario Götze deal. German midfielder will sign his contract with Eintracht Frankfurt tomorrow, deal will be valid until June 2025 and it's fully agreed. ???????????? #transfers— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2022
Release clause has been triggered today afternoon for €4m to PSV Eindhoven.
Ранее сообщалось, что Гётце хотел бы выступать за клуб, участвующий в Лиге чемпионов. "Айнтрахт" получил прямую путевку в групповой этап европейского турнира, благодаря победе в финале Лиги Европы.
В прошлом сезоне Марио провел за "ПСВ" 52 матча, забил 12 голов и отдал 11 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 10 миллионов евро.
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