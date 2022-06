Гётце возвращается. Хавбек уже завтра подпишет контракт с клубом Бундеслиги

Полузащитник "ПСВ" Марио Гётце уже завтра подпишет контракт с "Айнтрахтом", сообщает Фабрицио Романо. Соглашение рассчитано до 2025 года.

Сообщается, что франкфуртский клуб выплатит "ПСВ" отступные за 30-летнего игрока в размере 4 миллионов евро.

More on Mario Götze deal. German midfielder will sign his contract with Eintracht Frankfurt tomorrow, deal will be valid until June 2025 and it's fully agreed. ???????????? #transfers



Release clause has been triggered today afternoon for €4m to PSV Eindhoven.