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Стало известно, какую зарпату будет получать Мане в Баварии
Круглая сумма
Фото: Getty Images
Стало известно, какую заработную плату будет получать сенегальский вингер Садио Мане в "Баварии", ряды которой он пополнил на этой неделе.
По информации инсайдерского издания Bayern & Germany, 30-летний футболист будет зарабатывать около 20 миллионов евро в год.
Таким образом, Садио стал одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкого клуба. Выступая в "Ливерпуле", вингер получал 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.
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Источник:Bayern & Germany
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