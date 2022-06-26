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Стало известно, какую зарпату будет получать Мане в Баварии

Германия
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Стало известно, какую зарпату будет получать Мане в Баварии

Фото: Getty Images

Новина українською

Стало известно, какую заработную плату будет получать сенегальский вингер Садио Мане в "Баварии", ряды которой он пополнил на этой неделе.

По информации инсайдерского издания Bayern & Germany, 30-летний футболист будет зарабатывать около 20 миллионов евро в год.

Таким образом, Садио стал одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкого клуба. Выступая в "Ливерпуле", вингер получал 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Ливерпуль Садио Мане
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Источник:
Bayern & Germany

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