Стало известно, какую зарпату будет получать Мане в Баварии

Стало известно, какую заработную плату будет получать сенегальский вингер Садио Мане в "Баварии", ряды которой он пополнил на этой неделе.

По информации инсайдерского издания Bayern & Germany, 30-летний футболист будет зарабатывать около 20 миллионов евро в год.

Таким образом, Садио стал одним из самых высокооплачиваемых игроков немецкого клуба. Выступая в "Ливерпуле", вингер получал 12 миллионов евро в год до уплаты налогов.