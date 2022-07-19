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Медики обнаружили опухоль у звездного новичка дортмундской Боруссии

Германия
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Его брали на замену Холанду

Медики обнаружили опухоль у звездного новичка дортмундской Боруссии

Фото: bvb.de

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У новичка дортмундской "Боруссии" Себастьяна Аллера обнаружено серьёзное новообразование, сообщает пресс-служба немецкого клуба.

28-летний нападающий пожаловался на плохое самочувствие после тренировки команды, которая прошла утром 18 июля на сборе в Швейцарии. В ходе интенсивных медицинских обследований в течение суток была обнаружена опухоль в яичках. Аллер покинул расположение команды и вернулся в Дортмунд для прохождения дополнительного обследования в специализированном медицинском центре.

"Сегодняшняя новость стала шоком для Себастьяна Алле и для всех нас. Вся семья "Боруссии" желает Себастьяну скорейшего полного выздоровления, и чтобы мы снова могли его обнять. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение", - отметил спортивный директор клуба Себастьян Кель.

"Боруссия" Дортмунд просит уважать частную жизнь игрока и его семьи и не задавать вопросов. Как только появится дополнительная информация, клуб сообщит об этом после консультации с игроком.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Себастьен Аллер
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Источник:
bvb.de

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