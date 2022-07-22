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Мане признан лучшим игроком сезона в Африке
Второй раз в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images
Сенегальский нападающий Садио Мане признан лучшим игроком сезона-2021/22 в Африке.
В голосовании 30-летний бомбардир опередил египтянина Мохаммеда Салаха и своего соотечественника Эдуара Менди.
Мане в прошлом сезоне привел Сенегал к дебютной победе на Кубке африканских наций, а на клубном уровне забил за "Ливерпуль" 23 гола во всех турнирах, после чего за 32 млн евро перебрался в "Баварию".
Для Садио это вторая такая награда в карьере. Первую он получил в 2019 году.
AFRICA’S FINEST! ????— #CAFAwards2022 (@CAF_Online) July 21, 2022
???????? Sadio Mane is the Player of the Year (MEN) for the second time! ????
????????????????! ???? #CAFAwards2022 pic.twitter.com/3fsLRbw5YX
Также тренером сезона в Африке признали наставника сенегальской сборной Алиу Сиссе, а лучшим молодым игроком стал еще один "Лев Теранги" Пап Матар Сарр, проведший мощный сезон в "Метце".
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