Мане признан лучшим игроком сезона в Африке

Сенегальский нападающий Садио Мане признан лучшим игроком сезона-2021/22 в Африке.

В голосовании 30-летний бомбардир опередил египтянина Мохаммеда Салаха и своего соотечественника Эдуара Менди.

Мане в прошлом сезоне привел Сенегал к дебютной победе на Кубке африканских наций, а на клубном уровне забил за "Ливерпуль" 23 гола во всех турнирах, после чего за 32 млн евро перебрался в "Баварию".

Для Садио это вторая такая награда в карьере. Первую он получил в 2019 году.

