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Мане признан лучшим игроком сезона в Африке

Германия
(1 голосов)

Второй раз в карьере

Мане признан лучшим игроком сезона в Африке

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: S. Mellar/FC Bayern via Getty Images

Новина українською

Сенегальский нападающий Садио Мане признан лучшим игроком сезона-2021/22 в Африке.

В голосовании 30-летний бомбардир опередил египтянина Мохаммеда Салаха и своего соотечественника Эдуара Менди.

Мане в прошлом сезоне привел Сенегал к дебютной победе на Кубке африканских наций, а на клубном уровне забил за "Ливерпуль" 23 гола во всех турнирах, после чего за 32 млн евро перебрался в "Баварию".

Для Садио это вторая такая награда в карьере. Первую он получил в 2019 году.

Также тренером сезона в Африке признали наставника сенегальской сборной Алиу Сиссе, а лучшим молодым игроком стал еще один "Лев Теранги" Пап Матар Сарр, проведший мощный сезон в "Метце".

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В статье: Сенегал Кубок африканских наций Садио Мане
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